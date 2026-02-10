Si bien se esperaba la llegada de uno, lo cierto es que Colo Colo deja en pausa su mercado de fichajes. Este martes el Cacique tuvo una reunión de directorio en la que analizaría la incorporación de jugadores, pero por ahora los hinchas deberán seguir esperando.

Después del triunfo ante Everton y de los resultados en el inicio de la temporada 2026, Fernando Ortiz dejó claro en la interna que necesita sumar más nombres. Y en esta jornada hubo avances lejos de un acuerdo pero sí definiendo las prioridades,

Colo Colo no logra acuerdo por refuerzos, pero…

Este martes se llevó a cabo la reunión de directorio de Blanco y Negro, en la que se abordaron distintos temas en torno Colo Colo. Uno de ellos el sumar nuevos refuerzos, algo por lo que sacaron la voz. “Estamos conformes por el día de hoy. Hace unos días solicitamos un directorio extraordinario en donde se tocaron temas que creemos son importantes por el momento institucional y deportivo. Estamos contentos con lo que tratamos“, dijo Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo.

“Hoy tuvimos una conversación con el gerente deportivo, el director técnico sobre el momento deportivo, haciendo una revisión de lo que se hace hoy, lo que se hizo en pretemporada. Revisamos el proceso de scouting y contratación de jugadores y abordamos temas presupuestarios que era importante definir para la tranquilidad del pueblo colocolino“, añadió.

Por ahora, Colo Colo se queda con Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid como sus últimos refuerzos. Foto: Photosport.

Consultado directamente por un refuerzo para Colo Colo, Edison Marchant fue claro. “Quedan algunos días de mercado, lo que hicimos hoy fue exigir la contratación de otro jugador, al menos uno más de calidad y lo más alto que podamos apuntar en términos económicos. Que pueda sumar calidad para competir este año“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, evitó revelar candidatos a llegar al Cacique pero sí dio una pista. “No hablamos de nombres, sí hablamos de perfiles y posiciones. No hablamos de ese jugador (Matías Rojas) en particular“.

Desde el año pasado se habla de una crisis económica en Colo Colo, pero las últimas ventas han cambiado el panorama. “La exigencia es que sea un jugador que pueda sumar. No puedo dar detalles de montos, pero sí queremos dar tranquilidad a los colocolinos de que haremos el máximo esfuerzo posible“, lanzó sobre lo que están dispuestos a invertir.

ver también “Fue contacto…”: ANFP libera audios del VAR de la gran polémica en triunfo de Colo Colo ante Everton

Además, desde el Club Social dedicaron palabras al rol de los canteranos en el inicio del año. “El desarrollo del fútbol formativo es esencial en nuestro programa y en la historia de Colo Colo, en los peores momentos, la cantera ha respondido. Se ha echado mano a las divisiones inferiores y estamos contentos de que se les ha dado la importancia necesaria. Estamos esperanzados en que tendrán un tremendo año, los que juegan y los que vienen“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Edison Marchant insistió en que hay plata para buscar un nombre de categoría. “Fue algo que revisamos por presupuesto y están las condiciones dadas para un refuerzo de condiciones“.

Colo Colo no cerró incorporaciones pero avanzó para lo que será la recta final del mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique tiene dos semanas más para poder sumar figuras y sus hinchas ruegan que ahora sí le atinen a los elegidos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras espera por nuevos refuerzos, Colo Colo entrena con la mira puesta en seguir sumando de a tres en la Liga de Primera. El Cacique vuelve a ser local este domingo 15 de febrero para recibir al líder Unión La Calera en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.

Publicidad

Publicidad