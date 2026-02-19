Colo Colo se prepara para un partido clave en la Liga de Primera, puesto que este sábado se mide ante un envalentonado O’Higgins, que viene de vencer a Bahía en la Copa Libertadores.

Los albos tienen que demostrar que como visitantes también pueden sumar puntos, porque el único partido que han jugado en dicha condición lo perdieron de forma inapelable con Deportes Limache por 2-1.

El Cacique hizo noticia este miércoles, debido a que la concesionaria que administra al club, Blanco y Negro, tomó la decisión de no realizar ningún fichaje más, no escuchando los requerimientos técnicos ni del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Blanco y Negro no escuchó al Club Social y Deportivo Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quería la llegada de al menos un jugador más, mientras que desde el CSyD Colo Colo también era de la misma idea. No los tomaron en cuenta.

Es más, el representante de la entidad en el directorio de Blanco y Negro, Edison Marchant, había señalado que querían un fichaje de calidad como última contratación. Sus palabras y deseos se las llevó el viento.

Colo Colo apostará por juveniles como Yastin Cuevas. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Quedan algunos días de mercado, lo que hicimos hoy fue exigir la contratación de otro jugador, al menos uno más de calidad y lo más alto que podamos apuntar en términos económicos. Que pueda sumar calidad para competir este año”, había señalado Marchant. No pasó nada de eso.

Finalmente, Blanco y Negro dio por cerrado el plantel de Colo Colo para el primer semestre y el fichaje de calidad exigido por miembros del propio club jamás llegó.

¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido de O’Higgins y Colo Colo por la cuarta fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

