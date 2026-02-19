Indignación existe entre los hinchas de Colo Colo tras conocerse la importante alza en el precio de las entradas para el Superclásico del fútbol nacional ante Universidad de Chile, el domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental.

Tras conocerse los nuevos valores de los tickets para ingresar al recinto de Macul, y luego de multitudinarios reclamos al respecto, desde Blanco y Negro afirmaron que la culpa es de la empresa Ticketmaster por cobrar cargo por servicio a los fanáticos.

Sin embargo, no son los únicos perjudicados con estos elevados precios para el Superclásico. Según reveló el medio partidario DaleAlbo, habrá un grupo de hinchas que perderán un beneficio que ganaron para este año producto de una “letra chica”, que son los socios del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Dejan a socios del CSD Colo Colo afuera del Superclásico

Resulta que uno de los beneficios importantes que tenían los adherentes de la corporación alba para la temporada 2026, que era un descuento del 15 por ciento en las entradas para los socios al día del club, no corre para el duelo con los azules.

El problema es que esta acción rompe con el acuerdo entre el CSyD Colo Colo con Blanco y Negro que garantizaba el beneficio para la presente campaña. ¿Qué dicen en Macul? Según DaleAlbo, tras averiguar con personeros del Estadio Monumental, hay una “letra chica” en el convenio.

“El acuerdo existe y se seguirá respetando, aunque sólo contempla los partidos Clase B. Es decir, los que no son de alta convocatoria“, señalan desde la concesionaria a la publicación. Una nueva mancha más en este conflicto.

¿Cuáles son los precios de las entradas para este año?

Precios de entradas sin el recargo de Puntoticket

¿Cuándo se juega este duelo?

Por la quinta jornada en Liga de Primera, se jugará la edición 199 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones