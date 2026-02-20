Este fin de semana continúa la acción de la fecha 4 de la Liga de Primera y uno de los platos fuertes de la jornada sabatina será el partido que animarán O’Higgins de Rancagua y Colo Colo en el estadio El Teniente.

Un duelo que enfrenta a dos equipos que registran dos triunfos y una derrota en sus primeros encuentros del certamen nacional. Eso sí, los celestes llegan impulsados por el gran triunfo conseguido como locales ante Bahía por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, victoria obtenida este miércoles y que justamente causó cierta disconformidad del técnico rancagüino por la cercanía entre ambos compromisos.

En ese contexto, Ortiz dio a conocer este viernes la lista de citados para enfrentar al ‘Capo’, en un encuentro que además servirá como antesala del Superclásico que se disputará la próxima semana en el estadio Monumental.

Los citados por Fernando Ortiz para el partido vs. O’Higgins

En las últimas horas, Colo Colo informó a través de sus redes sociales los convocados para visitar a O’Higgins y, tal como lo había adelantado el técnico argentino, Javier Correa no viajará a Rancagua tras la lesión sufrida en el duelo ante Unión La Calera. El delantero apunta a recuperarse de cara al compromiso frente a Universidad de Chile.

Su lugar en la ofensiva alba lo ocupará, al menos en la citación, un refuerzo que hasta ahora no había sido considerado: Lautaro Pastrán, ex Liga de Quito, quien será convocado por primera vez esta temporada a un partido oficial.

Otra novedad es el regreso de Eduardo Villanueva a la nómina, en desmedro de Gabriel Maureira, además del retorno de Cristian Riquelme por Vicente Martínez, ya que ambos jovenes no fueron considerados debido a su participación en el microciclo de la selección chilena Sub 20 que encabeza Sebastián Miranda este fin de semana.

Citados de Colo Colo vs. O’Higgins. (Foto: Colo Colo)

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Colo Colo por la Liga de Primera?

El enfrentamiento entre O’Higgins y Colo Colo se juega este sábado 21 de febrero, desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, por la Fecha 4 de la Liga de Primera.