La fecha 4 del Campeonato Nacional se juega con un condimento especial por el cierre del libro de pases y trae desafíos mayores para los tres grandes.

Universidad de Chile se deberá enfrentar con el líder e invicto Deportes Limache, mientras que Universidad Católica buscará volver al triunfo frente al campeón vigente, Coquimbo Unido.

Por su parte, Colo Colo intentará extender su racha positiva ante O’Higgins, uno de los representantes chilenos en Copa Libertadores. Te dejamos el detalle con la agenda de partidos, para ver el fútbol chileno.

Programación Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 20 DE FEBRERO

Unión La Calera vs. Ñublense – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Deportes Concepción vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

Huachipato vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.

O'Higgins vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido – 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

DOMINGO 22 DE FEBRERO

Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.

Audax Italiano vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 20:30 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026