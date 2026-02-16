Es tendencia:
Liga de Primera 2026

Programación Fecha 4 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle con la programación completa de la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Programación Liga de Primera 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTProgramación Liga de Primera 2026.

La fecha 4 del Campeonato Nacional se juega con un condimento especial por el cierre del libro de pases y trae desafíos mayores para los tres grandes.

Universidad de Chile se deberá enfrentar con el líder e invicto Deportes Limache, mientras que Universidad Católica buscará volver al triunfo frente al campeón vigente, Coquimbo Unido.

Por su parte, Colo Colo intentará extender su racha positiva ante O’Higgins, uno de los representantes chilenos en Copa Libertadores. Te dejamos el detalle con la agenda de partidos, para ver el fútbol chileno.

Programación Fecha 4 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 20 DE FEBRERO

  • Unión La Calera vs. Ñublense – 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
  • Deportes Concepción vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

  • Huachipato vs. Palestino – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.
  • O’Higgins vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.
  • Universidad Católica vs. Coquimbo Unido – 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena.
ver también

Tabla Liga de Primera: Ñublense impone autoridad y deja sin nada a Audax Italiano

DOMINGO 22 DE FEBRERO

  • Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción – 12:00 horas, en el Estadio La Portada.
  • Audax Italiano vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.
  • Universidad de Chile vs. Deportes Limache – 20:30 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

