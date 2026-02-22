Un intenso duelo por la Liga de Primera entre Universidad Católica y Coquimbo Unido se desarrolló este sábado, el cual terminó con un triunfo para los Cruzados por 3 tantos contra 1, cobrando venganza pro lo sucedido en la Supercopa donde los Piratas levantaron la copa.

Ese encuentro, ocurrido a finales de enero, terminó con una inesperada polémica, donde tras la efusiva celebración de Diego “Mono” Sánchez, figura de Coquimbo y el héroe de la jornada en la tanda de penales, tuvo un fuerte cruce con jugadores de la UC, produciéndose empujones y palabras cruzadas entre ambos.

Los gritos de la UC contra Mono Sánchez

Lo ocurrido en la Supercopa dejó con sabor amargo a los hinchas cruzados, quienes, tras volver a encontrarse con el elenco Pirata, no dudaron en lanzar cánticos contra el portero.

“El mono se la come”, gritaba la barra de la Franja, situación que no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes rápidamente subieron extractos a redes sociales.

La respuesta de Mono Sánchez tras derrota de Coquimbo

Tras el encuentro, el jugador fue consultado por el micrófono de Mundocrack sobre las pifias que recibió durante el duelo. “Feliz, en la buena y en la mala tengo que ser un profesional, bancármela en la buena y en la mala y está bien, es parte del fútbol”, agregando que esa reacción es por lo ocurrido en la Supercopa. “Me imagino que están bien picados”.

“Es algo obvio y lo acepto, también es su fiesta y no se pudo ganar, tienen que aprovechar ese momento, está listo. Así como nosotros aprovechamos cuando ganamos, ahora hay que bancársela no más”.

Asimismo, sobre la derrota comentó: “Creo que en el primer tiempo tuvimos cuatro claras, así que no se convirtió y después viene la expulsión y se ensucia más el partido, se complica mucho más”.

“Nos hace el 2-1 entrando al segundo tiempo y es muy difícil, nada que hacer. Dar vuelta la página, quedarse con bueno que se hizo en el primer tiempo”, comentó.

Añadiendo que “no es fácil jugar acá y en el primer tiempo tener 4 ocasiones claras de gol, no es fácil. Estoy, por un lado, tranquilo de que sí se pudo haber hecho algo más, todos como plantel y ahora a reforzar. Masticar la derrota como se hace siempre y ahora esperar el próximo partido”.