Deportes Limache fue el último rival de Universidad de Chile antes de disputar el Superclásico frente a Colo Colo en el estadio Monumental. Los azules llegarán a Pedrero con apenas tres puntos de 12 posibles en la Liga de Primera 2026. Una cosecha que tiene muy cuestionado a Francisco Meneghini.

Luego de este empate 2-2, el entrenador del Tomate Mecánico dejó su visión. Y, de paso, le armó una suerte de guía a Fernando Ortiz para diseñar el plan de juego para recibir al Romántico Viajero. “Es positivo de la forma en que se dio”, expuso Víctor Rivero en TNT Sports.

“Siempre estamos haciendo ese primer gol, creo que dejamos de jugar un poco después. Sabíamos que ellos tendrían la posesión por sus características de jugadores en el mediocampo y por poner a Hormazábal casi de extremo”, aseguró Rivero.

Fabián Hormazábal tuvo un rol muy ofensivo ante Limache. (Felipe Zanca/Photosport).

Una movida táctica que seguramente el staff técnico del Tano Ortiz tendrá que considerar. “Corregimos algunos movimientos por la izquierda y en el segundo tiempo nos hacen ese gol de pelota detenida”, dijo Rivero sobre ese cabezazo de Nicolás Ramírez que derrotó al golero Matías Bórquez.

Víctor Rivero en el Estadio Nacional da indicaciones al cuadro limachino. (Felipe Zanca/Photosport).

“Necesitábamos más frescura y energía. Salieron tres jugadores grandes que quizá los necesitaba por el contexto del partido. Pero ellos habían hecho un desgaste, nosotros también por no tener la posesión del balón. Fue clave que entraran conectados”, reveló el DT del Tomate Mecánico.

Entrenador de Limache le marca punto de cuidado a Colo Colo para el Superclásico

En Deportes Limache no sólo le dieron un tip táctico a Colo Colo para la venidera edición del Superclásico. También sacaron cuentas alegres por este punto con el que volvieron a la región de Valparaíso. “Siempre va a ser positivo sumar con un equipo grande en su cancha”, apuntó Víctor Rivero.

“Tocó vivir una situación que no habíamos vivido: quedar en desventaja y poder igualar”, describió Rivero con un dejo de orgullo porque su equipo nunca se derrumbó en el Estadio Nacional. Y que rescató una paridad gracias a un tanto de Yerko González.

Víctor Rivero sacó cuentas alegres en el Nacional. (Martin Thomas/Photosport).

Por lo pronto, Deportes Limache debe afinar detalles para enfrentar a Huachipato en la 5° fecha de la Liga de Primera 2026. Aquel partido se jugará el sábado 28 de febrero en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández a contar de las 18 horas.

Colo Colo encadenó tres victorias y se subió a la cima en la tabla de posiciones de la Liga de Primera al cabo de cuatro fechas.