Francisco Meneghini ha tenido un inicio peor de lo que imaginaba el más pesimista hincha de Universidad de Chile. Incluso, solo comparable con el legendario Salvador Capitano.

Paqui suma cuatro partidos al mando del Bulla, con tres empates y una derrota. En su última presentación, igualaron ante Deportes Limache exhibiendo más dudas que certezas. El funcionamiento del equipo ha involucionado en comparación a lo que hacían con Gustavo Álvarez.

Meneghini a la siga de Salvador Capitano

Francisco Meneghini arribó a Universidad de Chile avalado por su campaña con O’Higgins. En el Capo de Provincia, el ex ayudante de Marcelo Bielsa había conseguido el tercer lugar y la clasificación a Copa Libertadores, aunque muchos dudaban si esto era argumento suficiente para llegar al CDA.

Lo cierto, es que con el buzo azul el rendimiento ha sido malo. El equipo no convence y cada semana hay cambios que pocas certezas ofrecen sobre el terreno de juego. Si bien Gustavo Álvarez no logró ganar un título nacional con la U, su plantel había logrado un buen funcionamiento e identidad.

Lo de Francisco Meneghini en Universidad de Chile está marcando varios hitos negativos. No son pocos los que piden la salida de Paqui pese a llevar solo cuatro partidos. Parece una locura, pero ya sucedió en el siglo XXI una situación así, con el célebre Salvador Capitano.

Capitano arribó en 2007 al Caracol Azul, con la U quebrada y los resultados no llegaron. Dirigió 6 partidos, con 3 derrotas, 2 empates y 1 triunfo. Se fue tras caer ante Cobreloa. Es el DT que menos tiempo ha estado en la banca azul en este siglo. De hecho, solo comparando los primeros 4 duelos, tuvo mejor rendimiento que Paqui, ya que llevaba 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas.

Ahora Meneghini tiene los dos partidos más importantes del semestre por delante: el Superclásico ante Colo Colo y la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana contra Palestino. Si no logra ganar estos encuentros, podría irse de Universidad de Chile con los mismos 6 duelos dirigidos que Capitano. Palabras mayores, pero para mal.