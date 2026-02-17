Cada vez que Universidad de Chile tiene una mala campaña se recuerda al técnico Salvador Capitano, quien en 2007 vivió un verdadero infierno como DT de los azules.

Por lo mismo, con el actual presente de Francisco Meneghini nuevamente los hinchas bromean que va en el camino de Capitano, algo que le saca risas al entrenador.

Fue en conversación con Bolavip Chile que el argentino de 71 años recordó su frustrante paso por la U, además que mandó un consejo por Paqui, para esperarlo más allá de las primeras fechas.

“No es que a mí me causara un problema la presión, pero en Chile no hubo paciencia por todo lo que pasaba institucionalmente. Fue un paso que no fue lo que yo quería”, explicó.

La U lleva tres partidos sin ganar en la Liga de Primera 2026. Foto: U de Chile.

ver también El fantasma de Salvador Capitano: el pésimo inicio al que se acerca Meneghini en U. de Chile

Capitano asegura que no siempre la culpa es del DT

Salvador Capitano asegura que, pese a todo, recuerda con mucho cariño su paso por la U: “Siempre digo lo mismo: tuve la suerte de dirigir a un grande de Sudamérica. Pero siempre me tocó hacerlo con algún problemita de dinero a nivel institucional. Estaba todo muy complicado en ese momento”.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, asegura que llegar y sacar a Paqui Meneghini es repetir malas prácticas directiva, que no van acorde a lo que necesita un cuadro grande, donde las consecuencias también deben ser asumidas por los directivos.

“Ahí está el problema. Yo me río cuando digo esto, pero es la verdad: sería bueno que los directivos, cuando elijan un entrenador, no lo juzguen ni por ganar ni por perder los tres primeros partidos. Cuando quieren echar tan rápido a un técnico, yo digo que se debería ir el directivo con él. Que se vayan los dos a su casa y asuma otro par”, enfatizó.

Por lo mismo, recuerda que en su fallido proceso, hubo muchos más problemas, incluso dentro del camarín bullanguero, que hoy saca a la luz definitivamente.

Publicidad

Publicidad

“Además de lo económico, hubo un jugador que no se comportó como se tenía que comportar, como un profesional. Siempre aparecen esos problemas y bueno, hay que tratar de solucionarlos, pero a veces no se puede. Y es mejor dar un paso al costado. Uno no tiene por qué quedarse en un lugar donde no lo aceptan”, finalizó.