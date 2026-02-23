Colo Colo y Universidad de Chile comienzan la semana más esperada del año en el fútbol chileno: este domingo se disputara el Superclásico 199 en el estadio Monumental, duelo válido por la quinta fecha de la Liga de Primera.

El Cacique llega en racha de tres victorias consecutivas tras imponerse por 0-1 contra O’Higgins, mientras la U volvió a enredarse en su irregular inicio de año con empate 2-2 frente a Deportes Limache.

Los azules no sólo deberán visitar un estadio que siempre les ha sido incómodo, en medio de un bajo rendimiento con la llegada de Francisco Meneghini como entrenador: también deberán hacer frente a la casa del archirrival repleta.

42 mil hinchas: entradas agotadas para el Superclásico

Es que este domingo se agotaron todas las 42 mil entradas disponibles, puestas a la venta tras confirmarse el aforo completo para La Ruca.

Cabe recordar que Colo Colo viene de implementar los torniquetes y el nuevo registro facial, situación que las autoridades tomaron en consideración para permitir que el derbi se juegue a estadio lleno.

Y pese a la polémica alza en las entradas, los fanáticos albos sacrificaron el bolsillo para decir presentes. Hasta ayer en el sistema PuntoTicket sólo quedaban disponibles unos cuantos boletos del sector Rapa Nui.

El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la quinta fecha de la Liga de Primera.