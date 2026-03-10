Es verdad que Colo Colo es actualmente el único puntero en Liga de Primera, pero vive un presente dispar, especialmente con sus referentes de ataque, puntualmente el argentino Javier Correa que pasa por una sequía goleadora.

Además de lidiar con lesiones de diversa consideración, el cordobés apenas se inscribió en el marcador esta temporada, más encima perdió el puesto con Maximiliano Romero. Para peor, otro ex delantero albo está “encendido”.

Mientras Correa está en crisis, el uruguayo Salomón Rodríguez vive su mejor momento con la camiseta de Montevideo City Torque, no sólo porque se reencontró con las redes, además, jugará torneo internacional, algo que Colo Colo no tiene en 2026.

La dura comparación entre Correa y Salomón

Vamos a los datos duros. Ambos futbolistas en sus respectivos torneos locales suman la misma cantidad de partidos, cuatro cada uno. Mientras el cordobés sólo anotó un gol, ante Everton en el Estadio Monumental; el oriental registra tres tantos.

A esto se suma que Correa apenas disputó 217 minutos con sólo dos titularidades; por su parte, Salomón Rodríguez ya tiene 360 minutos y jugó todos los encuentros en su totalidad. Sin incluir sus 90′ que jugó en Copa Sudamericana ante Defensor Sporting.

Números más que llamativos en la comparativa. Más aún si recordamos que en la temporada 2025, donde ambos jugaron en Colo Colo, el actual ‘9’ albo fue el máximo goleador del equipo con 17 conquistas, contra sólo tres del jugador oriental.

En síntesis

Javier Correa registra un solo gol tras cuatro partidos jugados con Colo Colo este año.

registra un solo gol tras cuatro partidos jugados con Colo Colo este año. Salomón Rodríguez suma tres goles en cuatro encuentros para Montevideo City Torque.

suma tres goles en cuatro encuentros para Montevideo City Torque. 217 minutos disputó Correa en 2026 frente a 360 minutos de Salomón Rodríguez.

¿Cuándo juegan los albos?

Colo Colo cerrará la séptima jornada en Liga de Primera y defenderá su liderato ante Huachipato en el Estadio Monumental, este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas.

