Superclásico

Maxi Romero comienza a encender el Superclásico contra la U: “Colo Colo es el más grande”

Los albos comienzan a preparar lo que será el esperado encuentro contra Universidad de Chile en un nuevo Superclásico.

Por Andrea Petersen

El jugador se refirió al esperado encuentro que se viene contra U de Chile.
Colo Colo inició con un buen pie esta temporada donde suma tres triunfos lo que lo posiciona en la cima del Campeonato Nacional. Ante esto, las figuras albas comienzan a prepararse para uno de los duelos más intensos del año: El Superclásico contra Universidad de Chile.

Los albos se llevaron los tres puntos tras vencer a O’Higgins por la cuenta mínima y tras el encuentro, el nuevo refuerzo Maximiliano Romero, se sinceró tras el partido. “Enfrentamos a un equipo que había jugado pre Libertadores, se notó un poquito también, nos dimos cuenta del desgaste y pudimos aprovecharnos de eso”.

Asimismo, sobre cómo se ha sentido en el equipo, el ariete argentino señaló: “son técnicos diferentes que piden otras cosas. A veces toca jugar con dos 9, a veces solo como hoy. Pero me estoy adaptando bien con los compañeros”.

Maxi Romero adelanta el Superclásico

Sabiendo lo que se viene, Romero se refirió al intenso duelo que se viene contra los azules. “Un poco me vienen comentando los compañeros. Sé que es un Superclásico y son diferentes. Vamos a vivirlo, obviamente, con tranquilidad porque estamos en casa y hay muchas emociones”.

Asimismo, destaca el positivo presente que se vive en el Cacique. “Obvio que llegamos bien, con rodaje, con continuidad, que el equipo está haciendo bien las cosas”.

Arturo Vidal calienta motores para el Superclásico: “Colo Colo siempre es favorito”

Y en la misma línea destaca por qué los albos llegan como favoritos. “Llegamos muy bien y estamos jugando bien, haciendo las cosas muy bien, trabajando mucho. Colo Colo en casa obviamente que es el más grande y tiene que hacer las cosas como las viene haciendo”.

Maximiliano Romero se sumó esta temporada a Colo Colo/Photosport

