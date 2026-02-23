La Liga de España tiene grabado el nombre de Manuel Pellegrini por sus grandes campañas que ha realizado ahí. De hecho, ahora decidieron elegir al DT como el mejor del mes de febrero.

Cada temporada hay hinchas que se preguntan hasta cuándo durará el éxito del Ingeniero en España, pero el técnico se encarga de seguir aplazando la respuesta. Es que sigue manteniendo a Real Betis entre los equipos importantes del fútbol ibérico.

El nuevo premio de Pellegrini

Real Betis si bien igualó durante el último fin de semana contra Rayo Vallecano, eso no tapa el buen presente que tienen. Se encuentran en el 5° lugar de La Liga con 42 puntos, a 6 unidades del 4° que es Atlético de Madrid. Tienen opciones concretas de clasificar a la UEFA Champions League.

ver también Se agota la paciencia de Pellegrini y lanza furioso descargo: “Intervino muy mal”

Durante este mes han tenido destacadas actuaciones, venciendo a Valencia, a los mencionados Atlético de Madrid como visita y a Mallorca. 10 puntos de 12 posibles hacen sacar cuentas alegres a Manuel Pellegrini, resultados que tampoco pasan desapercibidos en España.

Ante las buenas presentaciones, La Liga eligió a Pellegrini como el mejor entrenador del mes de febrero. Sí, el chileno superó a otros prestigiosos técnicos como Hansi Flick o Diego “Cholo” Simeone. De esta manera, el Ingeniero demuestra que está más vigente que nunca.

Manuel Pellegrini arribó a Real Betis en 2020 y desde entonces, ha vuelto competitivos a los Verdiblancos. Incluso, ganó con ellos la Copa del Rey en 2022. Es habitual que jueguen competiciones europeas. De hecho, están en octavos de final de la presente Europa League.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El el título de mejor DT de La Liga en febrero, Pellegrini y Betis tendrán un lindo desafío en la siguiente fecha del torneo, donde enfrentarán a Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez este domingo 1 de marzo en el derbi andaluz.