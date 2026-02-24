Duelo de chilenos por la fecha 26 de La Liga de España: el Real Betis de Manuel Pellegrini recibe al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. En la previa del duelo, el entrenador nacional se dio tiempo para hablar del presente de sus compatriotas y próximos rivales.

Respecto al bajo y criticado momento de Sánchez, el ingeniero sostuvo a As que “Alexis partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene. Desgraciadamente un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento“.

“Además de que su equipo no está pasando por un buen momento. Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol“, agregó Pellegrini.

Pellegrini: Suazo y el clásico

Por otro lado sostuvo que “Gabriel ha caído muy bien en Sevilla y ha jugado una buena cantidad de partidos. Es un jugador de mucho carácter, le entrega bastante a su equipo en lo ofensivo y no es fácil superarlo en ese sector. Nosotros tenemos ahí a Antony, así que ya veremos cuál de los dos gana el día domingo”.

Manuel Pellegrini enfrentará al Sevilla de Alexis y Suazo este domingo.

Sobre el partido propiamente tal, Pellegrini sentenció que “esto es cambiante, los momentos en que llegan los equipos son importantes, pero cuando rueda el balón, el derbi hay que jugarlo con pasión, con la mente fría y con el corazón caliente. En esta ciudad la rivalidad es muy fuerte“.

Cabe recordar que el Betis llega quinto en la tabla, en zona de Europa League. Por su parte, el Sevilla viene de derrotar al Getafe, pero con una racha de dos victorias, tres empates y cinco derrotas en los últimos diez partidos.

Contra Getafe, Alexis Sánchez ingreso desde el banco en los últimos minutos y la crítica fue extremadamente negativa, Incluso con faltas de respeto.

