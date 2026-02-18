Alexis Sánchez no la pasa bien en su ciclo con Sevilla. Pese a su prometedor inicio en 2025, las lesiones y su nivel han mermado su continuidad y todo apunta a que no seguirá en el elenco español.

Así lo desclasificaron en La Liga, donde medios locales dan por hecho que el goleador histórico de la selección chilena volverá al Sudamérica. Es más, ya lanzaron la primera piedra con el equipo que va por Sánchez.

“El Niño Maravilla tiene las horas contadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El fichaje de Alexis nunca convenció a los más escépticos, que veían en su veteranía y su gris paso por el Udinese señales de un declive evidente”, alertó el medio sevillano Ficherío.com.

¿Cuál es el nuevo destino de Alexis?

Desde Sevilla avisaron que Alexis Sánchez no seguirá en el equipo de Matías Almeyda. Por eso, un viejo conocido que ya lo buscó en el mercado pasado aparece como opción en Sudamérica.

Alexis y su duro presente en España /Getty Images

“Según las informaciones que manejamos, el chileno ya ha cerrado un acuerdo definitivo para marcharse al Internacional de Porto Alegre la próxima temporada, poniendo fin a una etapa en Nervión marcada por la irregularidad y las sombras”, reveló el citado medio.

Puntualmente, se habla de un “acuerdo con el Internacional ya sellado”, por lo que apelan a un mejor final para el chileno en Sevilla. Eso, debido a la mala campaña del equipo mirando de reojo el descenso.

Alexis viene de ser banca en el reciente duelo de Sevilla, donde en los últimos cinco partidos solo jugó dos: 17 y 31 minutos, contra Girona y Mallorca respectivamente. Su última titularidad fue el 4 de enero, en la caída 3-o contra Levante.