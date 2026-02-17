Alexandra Litvinova volvió a hacer ruido en redes sociales. La modelo compartió un íntimo registro sobre su experiencia en la maternidad, acompañada de su hija Bella Mía, fruto de su relación con el delantero de La Roja, Alexis Sánchez.

La influencer se convirtió en madre por primera vez en noviembre de 2025 y, aunque ha optado por mantener su vida familiar lejos del foco mediático, cada cierto tiempo deja ver cómo es su nueva rutina como madre.

En esta ocasión, publicó un video donde se sinceró sobre la etapa que atraviesa junto a su pequeña, contando cuál es el mayor desafío desde que asumió este nuevo rol.

La reflexión de Alexandra Litvinova

“Lo más difícil de la maternidad no son las noches sin dormir, es recordar quien eres antes de ella”, comenzó reflexionando la modelo rusa, en el video que compartió donde ella realiza una rutina de ejercicios mientras mece el coche de su hija.

Además agregó: “Todavía estoy aprendiendo a equilibrar la maternidad, mi nueva vida y el Instagram“, junto a la frase “De vuelta a mí misma”, finalizó la infuencer en la publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores y comenzó a generar reacciones en redes.

¿Alexis Sánchez pidió matrimonio?

El cumpleaños feliz de Alexandra Litvinova dejó muchas huellas de los regalos y de la celebración con Alexis Sánchez y su hija Bela, quienes conforman una bella familia.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, una vez que en una historia mostró una de sus manos se pudo ver un anillo que muchos alertaron que hasta se podían escuchar las campanas de boda para la pareja.

Alexis es tímido para contar sus asuntos personales, como cuando contó que fue padre, lo que mantuvo en secreto por varios días, hasta que lo sacó a la luz: ¿Contará si pidió matrimonio?