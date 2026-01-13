Al chileno le gusta mucho la copucha, por lo mismo, sólo algunos con el ojo de halcón pudieron ver un detalle de la celebración de la pareja de Alexis Sánchez, Alexandra Litvinova en las redes sociales.

Fue en el cumpleaños número 26 de la pareja del tocopillano, donde hubo una imagen en donde se pudo ver un anillo muy particular que hizo encender las alarmas de inmediato: ¿pidió matrimonio?

Así al menos se encendieron las redes sociales quienes miraban las manos de la mamá de Bela, la hija que nació hace algunos meses, para confirmar esta situación que impacta a los seguidores de Alexis.

Si bien públicamente se supo que Alexis le regaló más de 150 rosas en forma de corazón, este obsequio para toda la vida no ha salido a la luz en sus plataformas digitales.

Alexandra Litvinova muestra un anillo que dejó con la boca abierta a los fans de Alexis Sánchez.

¿Alexis Sánchez pidió matrimonio?

El cumpleaños feliz de Alexandra Litvinova dejó muchas huellas de los regalos y de la celebración con Alexis Sánchez y su hija Bela, quienes conforman una bella familia.

Por lo mismo, una vez que en una historia mostró una de sus manos se pudo ver un anillo que muchos alertaron que hasta se podían escuchar las campanas de boda para la pareja.

Alexis es tímido para contar sus asuntos personales, como cuando contó que fue padre, lo que mantuvo en secreto por varios días, hasta que lo sacó a la luz: ¿Contará si pidió matrimonio?

El video de la celebración de cumpleaños: