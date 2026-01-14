Arturo Vidal es un jugador que suele hablar sin pelos en la lengua. Mientras Alexis Sánchez vive un difícil momento en Sevilla, es que vuelven a aflorar unas viejas palabras del King.

El tocopillano si bien fuera de la cancha disfruta de la paternidad de Bela, su primera hija, en el terreno de juego no lo pasa tan bien. Su equipo pasa por una grave crisis que lo tiene peleando por no perder la categoría, algo que parece haber presagiado Vidal.

El mensaje de Vidal a ¿Sánchez?

Hace algunos meses, mucho se cuestionó el nivel de Arturo Vidal en Colo Colo. La temporada 2025 no estuvo al nivel de un jugador que supo ser figura en Juventus, Bayern Múnich y Barcelona. Esto le valió numerosas críticas.

Cuando los Albos tenían la opción de no clasificar a una copa internacional, cosa que se terminó materializando, el King puso en duda su continuidad asegurando que a él le gustaba jugar para disputar torneos importantes. Defendió esta posición con una curiosa frase.

“Podría jugar hasta los 50 años en Europa si me hubiese ido a un equipo de mitad de tabla o peleando el descenso. Me ha gustado siempre competir por ganar la Copa Libertadores, por venir acá en el mejor equipo de Chile”, dijo Vidal a ESPN el 8 de octubre de 2025.

¿Fue palo para Alexis Sánchez? Justo el 5 de octubre de 2025, solo días antes de esa frase del King, el tocopillano había sido figura en la victoria por 4-1 de Sevilla ante Barcelona y mucho se alababa las ganas del formado en Cobreloa de seguir compitiendo en Europa.

Lo cierto es que el tiempo pasó y se confirmó que Sevilla es un club que pasa por un mal momento deportivo. Los andaluces están en el 14° lugar con 20 puntos, a solo 3 unidades de la zona de descenso. El técnico Matías Almeyda, uno de los grandes defensores de Sánchez, podría salir ante la seguidilla de malos resultados.

Alexis Sánchez ha anotado 2 goles en 16 partidos en Sevilla. Imagen: Getty

Arturo Vidal inicia el 2026 en Colo Colo, buscando volver a lo más alto con el club de sus amores. Alexis Sánchez por su parte, intentará salvar del descenso al Sevilla en una de las ligas más importantes del mundo.

