El Sevilla no lo pasa bien en La Liga de España y este fin de semana perdió por 0-1 como local ante el Celta de Vigo. Con Gabriel Suazo lesionado y Alexis Sánchez lejos del jugador que brillara por el mundo, el tocopillano ingresó desde el banco a los 58′.

Al ingresar Alexis el marcador estaba sin goles. La idea de Matías Almeyda habrá sido darle peso y experiencia al ataque, pero el chileno terminó bajo la crítica.

En su análisis, el Diario de Sevilla sentenció duro y tajante: “Alexis Sánchez no tiene ritmo ya…“, publicaron en su detalle jugador por jugador.

Alexis… muy lejos de un Alexis de mediana categoría

Por su parte, Estadio Deportivo calificó a Alexis con nota 3. Agregan que “absolutamente nada fue lo que aportó el chileno en los minutos que estuvo, siendo casi imposible de evaluar algo“.

Duras críticas a Alexis tras Sevilla contra Celta.

En tanto el ABC de Sevilla le puso el mote de “en suspenso” y lamentando que jugó “algo más de media hora y apenas hubo noticias suyas“.

Por último, El Desmarque lo calificó con un 4 para sentenciar que el atacante “se limitó a ver volar balones sobre su cabeza. Muy lejos del ritmo de un equipo mediano de la Primera División española“.

Sevilla sumó su cuarta derrota en línea y su próximo desafío será contra Elche como visita. Un nuevo traspié podría significar para Alexis y Suazo quedarse sin entrenador. Incluso, una salida de Almeyda podría ocurrir en el transcurso de la semana.