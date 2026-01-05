Alexis Sánchez es protagonista en el mercado de fichajes europeo y brasileño. En su llegada al Sevilla, el chileno ha tenido puntualmente buenos partidos, pero la sensación es que sigue en deuda para un jugador de su categoría, más allá de la edad.

En medio de la ventana invernal de fichajes en el Viejo Continente, el Internacional de Porto Alegre y Corinthians aparecieron en la órbita del tocopillano. En el caso del Colorado, se habla de un sueldo que parte de los 83 millones de pesos hasta los 125 millones, por concepto de premios y objetivos, cuando termine contrato con Sevilla en junio.

Sin embargo, por su presente, no son pocas las voces que sostienen que Alexis pueda partir incluso en las próximas semanas, pero desde el mismo Sevilla descartaron la salida de Sánchez.

La mano derecha del director deportivo del Sevilla (Antonio Cordón), José Ignacio Navarro, aseguró que la idea de la directiva y del entrenador Matías Almeyda es tener a Alexis Sánchez al menos hasta final de temporada.

Sevilla no quiere soltar a Alexis

“El compromiso que nosotros tenemos con Alexis es hasta el 30 de junio”, dijo tajante José Ignacio Navarro, dejando por sentada la continuidad del chileno al menos hasta mitad de año.

Alexis no se mueve: anuncio del Sevilla.

Publicidad

Publicidad

El directivo agregó que “en su contrato no hay ninguna cláusula para la salida en mitad de la temporada y todas las partes, principalmente nosotros como dirección deportiva, pero también tanto el club como el entrenador, estamos muy contentos de disponer de Alexis”.

“Por nuestra parte no hay ningún interés en que Alexis Sánchez pueda salir durante este mercado de invierno. En junio, ya se verá”, sentenció José Ignacio Navarro.

Sevilla viene de caer con polémica ante Levante (3-0), con Alexis Sánchez cediendo un penal que Isaac Romero falló. Antes cayeron 2-0 contra Real Madrid. El lunes 12 de enero el equipo donde también juega Gabriel Suazo volverá a la acción como local frente a Celta de Vigo.

Publicidad