DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo reacciona al bombazo de Sergio Ramos en Sevilla: “Son temas…”

Desde hace varias temporadas que Sevilla ya no es el mismo club de antes, porque los problemas financieros atormentan al club donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Los líos económicos le han generado complicaciones deportivas al cuadro andaluz, que en la temporada pasada estuvo muy cerca de perder la categoría en La Liga.

Las dificultades comerciales no se han calmado en el equipo de los chilenos, por lo que ahora se especula que un histórico jugador del Sevilla como Sergio Ramos puede llegar como salvador.

Matías Almeyda analiza la llegada de Sergio Ramos como inversor en Sevilla

La situación económica del cuadro de Nervión fue analizada por el entrenador Matías Almeyda, quien fue consultado por la posible llegada de Ramos como inversor del club.

“No sé si es real, pero son temas que saben que no me meto. A Sergio lo respeto como jugador y hombre. Lo que pueda llegar a ser con su dinero, no soy economista“, dijo el argentino.

Matías Almeyda habló del momento de Sevilla. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Luego, le consultaron si la situación es parecida a lo que ocurrió en River Plate cuando le tocó ser jugador y bajar a la B Nacional.

“Son diferentes escenarios, porque en River, digamos, el presidente no pone dinero. Es votado, como se vota un presidente en Argentina, se vota por los socios. El socio elige el presidente y después no hay inversión del presidente, sino todo lo que se provoca es porque lo provoca el club. Aquí hay acciones de por medio, son dos temas diferentes. Es difícil opinar”, cerró.

La tabla de posiciones de La Liga

