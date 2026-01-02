De ser rival de Alexis Sánchez a pagar millonario monto para ser su jefe: Sergio Ramos apunta a ser dueño del Sevilla

Una sorpresa de palabras mayores comenzó a gestarse en España y pone en incógnita la continuidad de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Esto debido a que podrían cambiar de jefe y este sería un viejo conocido dentro de la cancha.

Según reporta el medio Cope, Sevilla vive horas claves ya que Sergio Ramos quiere comprar el club y así cambiar el rumbo de la institución. El futbolista que sigue activo y a sus 39 años aún busca equipo, también tiene pensado emprender rumbo como directivo.

La movida sería acompañado de un grupo inversor. Ramos sería la cara visible y al comprar las acciones del Sevilla, el máximo acreedor del club. De momento no se ha indicado el monto, pero además de la adquisición de las acciones, se sumaría un importante ingreso de fondos que superaría los 70 millones de euros para así saldar las pérdidas de los últimos años.

Sevilla alerta por cambio de dueños

La llegada de Sergio Ramos al Sevilla podría significar cambios importantes en el equipo. Incluso se desliza cambios en la plantilla, lo que pone en duda la continuidad de Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y el ya cuestionado Matías Almeyda.

Alexis Sánchez ahora podría tener de jefe a Sergio Ramos. El central sueña con comprar el Sevilla (Getty Image)

El DT al ser consultado le puso el pecho a las balas y recalcó que de momento solo piensan en lo que ocurre dentro de la cancha. “Lo respeto a Sergio Ramos como jugador y como hombre. Es una leyenda a nivel mundial, pero lo que pueda hacer con su economía… yo no soy economista”, sentenció.

Cabe consignar que mientras se define esta venta del equipo, el Sevilla debe jugar este domingo 4 de enero ante Levante, que es colista de LaLiga. De ganar, el equipo que contaría con Suazo y Sánchez de titular, podría escalar hasta la séptima posición y acercarse a puestos de copas internacionales.