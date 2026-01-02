Alexis Sánchez fue uno de los fichajes más llamativos del mercado en España el año pasado. Luego de haber sido gran figura en Barcelona, sorprendió al volver a La Liga en el final de su carrera para jugar en Sevilla.

Su rendimiento partió como avión, con goles y asistencias. Pero en las últimas fechas ha decaído como el resto del equipo, sin ser un jugador preponderante en ofensiva.

De hecho el DT Matías Almeyda no lo tiene considerado como un titular indiscutido, por lo que la prensa española asegura que su futuro está lejos de Andalucía.

Alexis celebrando un gol en Sevilla

“Alexis se marcha” indica la prensa en España

A pesar del cariño que ha recibido por parte del hincha sevillista, la dirigencia no tendría contemplado renovarle al tocopillano el contrato que termina a mitad de temporada.

El Diario de Sevilla fue muy claro en cuanto a su futuro. “Alexis se marcha”, establece en su edición digital, lo que sentencia su estadía en Nervión.

De todas formas dejan abierta una puerta a lo que pueda hacer en esta segunda parte del año. “Su continuidad podría darse dependiendo de su rendimiento en el segundo tramo de la temporada”, aseguran.

Alexis además no es sueldo barato para una escuadra que atraviesa crisis deportiva y financiera. Su salario anual se eleva sobre el millón de euros, dinero que podría destinarse a otro fichaje.

Habrá que ver cómo evoluciona Sevilla en la segunda rueda, ya que actualmente marcha en el décimo puesto de La Liga a ocho unidades de Betis, el último elenco que está entrando a copas internacionales.

El desafío más próximo para Alexis es el domingo, a las 10 de la mañana de Chile, cuando reciban en el Sánchez Pizjuán al Levante.