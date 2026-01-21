La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un segundo recurso de protección presentado por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en relación con los cortes de tránsito realizados durante los conciertos de Bad Bunny en el entorno del Estadio Nacional.

Según la resolución, dictada el 13 de enero de 2026, el tribunal determinó que la acción cautelar perdió oportunidad, ya que los actos que motivaron su interposición -el cierre de calles durante los eventos- ya habían cesado, por lo que no existía medida alguna que la Corte pudiera adoptar para restablecer el imperio del derecho.

En su fallo, la Corte recordó que el recurso de protección tiene por objeto resguardar garantías constitucionales frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales, pero precisó que, en este caso, no se cumplía dicho supuesto, aplicando la causal de inadmisibilidad prevista en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección.

“Esta acción cautelar ha perdido oportunidad por haber cesado el acto que motivó su interposición”, señala el texto de la resolución, que concluye declarando inadmisible el recurso interpuesto.

Mucha polémica hubo alrededor del Nacional los últmos días

Duro revés por el Estadio Nacional para Ñuñoa

Este nuevo revés judicial se suma al ocurrido cinco días antes, cuando la misma Corte declaró inadmisible un primer recurso presentado por Sichel, en esa ocasión dirigido contra la Delegación Presidencial Metropolitana, también por los cortes de tránsito asociados a los conciertos del artista puertorriqueño.

En ambos casos, el tribunal coincidió en que los hechos reclamados ya no se encontraban vigentes al momento de resolver, lo que impide que el recurso de protección sea utilizado como vía eficaz para cuestionar medidas de carácter transitorio ya ejecutadas.

Con esta segunda resolución, la Corte de Apelaciones vuelve a cerrar la vía del recurso de protección respecto de los cortes de tránsito vinculados a los conciertos realizados en el Estadio Nacional, dejando el conflicto circunscrito a eventuales instancias administrativas o políticas.

Antecedente que seguramente tendrá que tener en cuenta de cara a los duelos de Universidad de Chile este año, pues el elenco azul convoca muchísima gente en el reducto ñuñoíno y también hay cortes de tránsito en los alrededores del Nacional.

