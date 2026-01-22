ver también Milad cuenta la verdad sobre Pellegrini y la banca de la selección chilena: “Estuvo aquí con Gareca, él quería…”

El Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo y perdió 2-0 como visita contra el PAOK, por la séptima y penúltima fecha de la fase de liga de la Europa League 2025-26. Los sevillanos deberán jugarse la clasificación directa a la siguiente ronda en la última jornada, en casa contra Feyenoord.

Tras el duelo, el entrenador Manuel Pellegrini lamentó la caída, pero confía en que podrá conseguir el boleto en el próximo partido ante los neerlandeses en el estadio de La Cartuja.

“Hoy fue un partido muy disputado. El PAOK hizo muy buen partido ofensivamente y se encerró bien en su área. Nosotros no estuvimos muy creativos y el gol les abrió el marcador“, dijo Pellegrini.

El fútbol es así: Pellegrini y “la primera derrota”

Sobre perder el invicto explicó que “el fútbol es así, llegó la primera derrota en Europa. Hubiera sido lo ideal clasificarnos entre los ocho un partido antes, pero tenemos ahora la oportunidad en casa. Ojalá hagamos un gran partido y podamos lograrlo“.

“Fue un primer tiempo muy disputado por ambos equipos. Ninguno tuvo mucha llegada, pero el PAOK se encerró bien. En el segundo tiempo hubo una tónica más o menos parecida, intentamos y no creamos ocasiones, ellos agarraron de contra hasta que tuvieron oportunidad del gol, que abrió el partido”, complementó Pellegrini.

El DT añadió que “el primer tiempo fue muy disputado. Muy encerrados ambos equipos. Pocas ocasiones ambas porterías. El cambio de Lo Celso fue para tener más circulación y precisión del balón en campo contrario. Se lesionó y no hicimos variante. Creamos pocas ocasiones por las bandas. El gol marcó la diferencia. Poca creatividad para empatar, no lo logramos”.

Por último, lanzó una directa a la directiva: “refuerzos sí quiero, más que nombres. Pero estos hombres van a intentar ganar en Liga y al Feyenoord para clasificarnos. Veremos qué resultados logramos y ya se verá antes de fin de mes qué se va a hacer en cuanto a ese tema del mercado”.