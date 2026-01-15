Manuel Pellegrini no siempre baila con la bonita en el Betis. Si bien en el banco del cuadro bético sus resultados son positivos a lo largo de estos cinco años y medio, hay momentos irregulares.

Eso pasaba en este comienzo de año, donde recibió muchas críticas por los magros resultados en La Liga. Sin embargo, tapó bocas tras el triunfo 2-1 contra Elche en la Copa del Rey, tras remontar el marcador.

Los andaluces se instalaron en cuartos de final del certamen que Pellegrini pudo ganar el 2022, cuando contaba con Claudio Bravo en la portería. Y la prensa hispana lo destacó.

“Cada vez que el Betis atraviesa por una crisis de resultados, aunque no sea alarmante, comienzan de nuevo las críticas a Pellegrini por parte de un sector del beticismo“, señala Estadio Deportivo. “Y se reabre el debate sobre la idoneidad de seguir confiando en el técnico chileno hasta el punto de cuestionar la decisión del club de renovarle”, agregan.

Pellegrini en el Betis

Pellegrini calla bocas en el Betis

Sin embargo, un triunfo calma los ánimos. “Esta ‘rebelión’ se produce de manera cíclica y siempre suele terminar de la misma manera, con un golpe sobre la mesa de Pellegrini que sepulta a las voces críticas por medios de resultados positivos y/o de nuevos récords que evidencian su rol principal en los éxitos del club heliopolitano”.

Destacan que “la remontada contra el Elche, en plena ebullición de sus detractores tras empezar el año con mal pie, mejora más si cabe las extraordinarias estadísticas como bético del ‘Ingeniero’ en la Copa del Rey”.

En efecto, este certamen le cae como anillo al dedo al entrenador chileno, quien ha ganado 21 de 25 encuentros disputados en esta competición. Solo perdió en los 90 minutos ante Alavés y Barcelona, mientras que en penales lo hizo ante Osasuna y Athletic de Bilbao.

El próximo rival del Betis en este torneo no está definido, pues se conocerá por sorteo. Este se realizará el próximo lunes 19 de enero en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Además del Betis, están en cuartos el Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Alavés y Atlético de Madrid, mientras que hoy juega Barcelona-Racing y Valencia ante Burgos.