El Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió un duro revés en pleno desarrollo de temporada, ya que se confirmó la lesión de su máximo artillero, Juan Camilo “Cucho” Hernández, el cual estará fuera de las canchas por cerca de un mes.

Tras el empate 1-1 ante el Real Oviedo este sábado, el delantero colombiano presentó molestias físicas. El club confirmó que sufre una lesión miofascial en el muslo izquierdo, situación que lo marginará de varios partidos.

La baja no es menor para el “Ingeniero”, considerando que Hernández lleva diez goles en lo que va temporada, transformándose en una de las grandes cartas ofensivas del esquema de Pellegrini.

Además, esta ausencia llega en un momento complejo para el conjunto andaluz, que no ha sabido de victorias en lo que va de año y necesita con urgencia recuperar contundencia en ataque para no perder terreno en la tabla.

Un dolor de cabeza para Pellegrini

Debido a los plazos de recuperación, Juan Camilo Hernández se perderá partidos determinantes para el Real Betis. El delantero colombiano no estará disponible para el cruce de Copa del Rey ante Elche, además de quedar descartado para tres jornadas de La Liga y los duelos finales de la fase grupal de la Europa League.

El Cucho se suma a otras bajas importantes en el equipo dirigido por el chileno. Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli dejaron el plantel para representar a Marruecos en la Copa de África, reduciendo de manera considerable las alternativas en el mediocampo y en ofensiva para el cuadro verdiblanco.

Por si fuera poco, Isco Alarcón continúa con su proceso de rehabilitación lo que lo ha mantenido fuera de las citaciones. Así, Pellegrini deberá apelar a la profundidad del plantel y a ajustes tácticos para un tramo del calendario que asoma como decisivo para el Betis.