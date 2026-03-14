Manuel Pellegrini tiene claro que en un momento como el que vive el Real Betis es necesario que el líder del grupo se mantenga más convencido que nunca. El Ingeniero ultima detalles para que los verdiblancos reciban al Celta de Vigo tras una racha preocupante.

Ya son cuatro los partidos sin ganar que tienen los béticos. Una derrota vs el Panathinaikos de Grecia en la Europa League. Otra caída ante el Getafe en La Liga, además de los empates frente al Sevilla en el derbi y ante el Rayo Vallecano. A pesar de eso, al experimentado entrenador chileno parece no inquietarle.

“No perder la confianza, que el equipo haga lo mismo en los partidos que ganamos. Esto les pasa a todos los equipos, tuvimos baches en todas las temporadas hacia atrás, varias veces perdimos cuatro partidos seguidos”, recordó Pellegrini.

Manuel Pellegrini está consciente de que en estos momentos el Betis precisa de todos en su mejor forma posible. (Fran Santiago/Getty Images).

Desde octubre de 2020 que el entrenador chileno se hizo cargo del Betis. Sabe de lo que habla cuando recapitula este tipo de vivencias. “Son baches que hay que saber sortearlos lo antes posible, no hay que perder confianza ni empezar a inventar fórmulas secretas que no existen. Estar concentrados y buscar a través del juego mejorar lo que estamos haciendo”, dijo el Ingeniero.

“Más que nombres personales, el plantel es el encargado de toda la temporada. Estamos en dos competiciones y todos los jugadores tienen la oportunidad de mostrar en qué nivel están”, fue el desafío que el avezado DT les dejó a sus pupilos para dejar atrás este mal momento.

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El líder Manuel Pellegrini recurre a los méritos para levantar al Betis

A pesar de este torcido presente, Manuel Pellegrini confía en quienes llevaron al Betis a estar donde está. Por eso es positivo. “El plantel nos ha permitido estar en el quinto lugar y también pasar directo a los octavos de final de la Europa League, con momentos mejores y peores de sus jugadores”, dijo el DT chileno.

“Prácticamente no nos han hecho daño en dos partidos, pero nos marcaron goles y nos ganaron los dos partidos. Tuvimos dos o tres ocasiones bastante claras y no las convertimos”, apuntó Pellegrini, quien cree que el equipo ha tenido chances como para tener mejores resultados.

Manuel Pellegrini tiene las herramientas para revertir este momento. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

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Algo que también valora como parte del juego y los desafíos que presenta cada temporada. “Si uno no ha ganado dos partidos, en ninguno hizo goles y en los dos recibió goles, hay que mejorar todo”, sentenció Manuel Pellegrini antes de este partido contra el Celta de Vigo.

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¿Cuándo juega el Betis vs el Celta de Vigo en La Liga de España?

El Betis será local ante el Celta de Vigo este domingo 15 de marzo desde las 14:30 horas en el estadio La Cartuja. Es un duelo válido por la 28° jornada de La Liga 2025-2026.

Así va el Real Betis en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Al cabo de 27 partidos, el Betis sigue en el 5° lugar de La Liga de España 25-26 en la tabla de posiciones.

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