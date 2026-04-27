Un amistoso de lujo fue confirmado esta jornada, en el Instagram oficial de la selección de Portugal informó sobre el amistoso ante la selección de Chile, en la fecha FIFA justo previo al Mundial 2030.

En ese sentido, los europeos sorprendían con el duelo que pondrá a la Roja en frente, una vez más, de Cristiano Ronaldo, tal como pasó en la Copa Confederaciones de 2017.

Pero hubo una sorpresa, porque muchos hinchas leyeron que el encuentro se juega en el Estadio Nacional, interpretando que era el de Santiago de Chile, lo que trajo la confusión.

La Copa Confederaciones en 2017 fue la última vez que Cristiano Ronaldo enfrentó a la Roja. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

ver también Con hora y fecha: Portugal de Cristiano Ronaldo confirma programación del partido con Chile

¿Cuándo jugarán Chile vs Portugal el partido amistoso de la fecha FIFA?

El próximo amistoso de la selección de Chile será ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, pero se jugará el 6 de junio, pero en su Estadio Nacional.

Lo chistoso es que los chilenos creyeron que es en Ñuñoa, por lo que en los comentarios de la publicación en Instagram pedían a gritos la presencia de Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

“Que venga Cristiano Ronaldo”, “tenemos que ir”, “el tremendo amistoso en Chile”, fueron algunas de las palabras que se pueden leer en la cuenta de Instagram de Portugal.

Una situación que fue tomada para la risa, pero que marca el anuncio del amistoso previo al Mundial para los europeos, mientras que la Roja espera cerrar otro compromiso en esas misas fechas, también en el Viejo Continente.

Mira el posteo de Portugal: