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Selección chilena

El chascarro que marca el amistoso de lujo que jugará Chile vs Portugal: “Que venga Cristiano

El anuncio del amistoso internacional sorprendió a los hinchas nacionales, quienes pensaban que se juega en Santiago.

Por Cristián Fajardo C.

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Cristiano Ronaldo volverá a enfrentar a la Roja.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo volverá a enfrentar a la Roja.

Un amistoso de lujo fue confirmado esta jornada, en el Instagram oficial de la selección de Portugal informó sobre el amistoso ante la selección de Chile, en la fecha FIFA justo previo al Mundial 2030.

En ese sentido, los europeos sorprendían con el duelo que pondrá a la Roja en frente, una vez más, de Cristiano Ronaldo, tal como pasó en la Copa Confederaciones de 2017.

Pero hubo una sorpresa, porque muchos hinchas leyeron que el encuentro se juega en el Estadio Nacional, interpretando que era el de Santiago de Chile, lo que trajo la confusión.

La Copa Confederaciones en 2017 fue la última vez que Cristiano Ronaldo enfrentó a la Roja. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

La Copa Confederaciones en 2017 fue la última vez que Cristiano Ronaldo enfrentó a la Roja. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

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El próximo amistoso de la selección de Chile será ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, pero se jugará el 6 de junio, pero en su Estadio Nacional.

Lo chistoso es que los chilenos creyeron que es en Ñuñoa, por lo que en los comentarios de la publicación en Instagram pedían a gritos la presencia de Cristiano Ronaldo.

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“Que venga Cristiano Ronaldo”, “tenemos que ir”, “el tremendo amistoso en Chile”, fueron algunas de las palabras que se pueden leer en la cuenta de Instagram de Portugal.

Una situación que fue tomada para la risa, pero que marca el anuncio del amistoso previo al Mundial para los europeos, mientras que la Roja espera cerrar otro compromiso en esas misas fechas, también en el Viejo Continente.

Mira el posteo de Portugal:

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