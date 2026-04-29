La selección chilena femenina sub-17 continúa con su participación en el Sudamericano de la categoría tras igualar 0-0 ante su par de Colombia en la fecha 3.

Ahora, las dirigidas por Vanessa Arauz se trasladan al estadio CARFEM de Ypané para medirse ante el combinado local de Paraguay por la cuarta jornada del torneo. Las guaraníes vienen de quedar libres en la fecha anterior y se ubican momentáneamente en el 3° puesto del grupo A con 3 unidades, un punto menos que la selección chilena.

ver también La selección chilena sale en apoyo de Mary Valencia: delantera de La Roja sufrió ataque de odio

Para La Roja Femenina, este partido será clave porque buscará aprovechar que Argentina queda libre en esta jornada para intentar alcanzar la cima del grupo, ya que las trasandinas lideran hoy por hoy la zona A con 7 unidades, tres más que el “Equipo de Todos”.

¿Cuándo juega Chile vs. Paraguay sub-17 y qué canal transmite?

El enfrentamiento entre la selección chilena sub-17 y el combinado de Paraguay se juega este jueves 30 de abril a las 19:00 horas de Chile en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

¿Dónde ver EN VIVO? El encuentro de La Roja Femenina será transmitido nuevamente por Canal 13 en su señal de T13 y por una de las señales de DSports.

T13 En Vivo:

TV abierta digital – 13.2 (HD)

Entel – 56 (HD)

Zapping – 13 (HD)

Mundo – 705 (HD)

Además podrás verlo por las plataformas digitales de Canal 13, 13GO, su señal online y por la app DGO, previa suscripción.

Publicidad

Publicidad

La Roja enfrenta a Paraguay por la fecha 4 con el objetivo de llegar a la punta del grupo A. (Foto: CONMEBOL)

Tabla de posiciones grupo A del Sudamericano Femenino sub-17

Equipo PJ DG Puntos 1. Argentina 3 +5 7 2. Chile 2 +7 4 3. Paraguay 2 -1 3 4. Colombia 2 0 2 5. Bolivia 3 -11 0

A la ronda final solo clasificarán los primeros tres de cada grupo, a partir de ahí, solo los cuatro primeros (de seis clasificados) tendrán pasaje al Mundial de la categoría, a jugarse este año en Marruecos.

Publicidad