El fútbol chileno vive momentos de definiciones. La más importante, es elegir al nuevo presidente de la ANFP. Para este cargo, Lorenzo Antillo hizo pública su postulación.

En noviembre de este 2026 el cuestionado Pablo Milad terminará su periodo como el mandamás en Quilín. El ex dirigente de Curicó Unido ha sido la máxima autoridad desde el año 2020, encabezando los fallidos procesos a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El sucesor de Pablo Milad

César Villegas, presidente de Deportes Limache, ya había manifestado su intención de ser candidato a la ANFP. Ahora se suma un nombre más: Lorenzo Antillo. El ex mandamás de Audax Italiano confirmó a Radio ADN su intención de ir por el sillón de Quilín.

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“Esto nace desde el espíritu de poder contribuir a mejorar el fútbol chileno. Nace de querer implementar de la mejor manera lo que la nueva ley nos mandate y nos regule a través del reglamento que tiene que salir“, explicó Antillo.

El ex dirigente de los itálicos asegura que cuenta con el respaldo para ir por la presidencia de la ANFP. “Me he podido juntar con algunos clubes. Por respeto a ellos no voy a dar nombres, pero sí me han manifestado su apoyo. Creo que es un momento en donde ojalá podamos dejar los egos de lado”, detalló.

Lorenzo Antillo presidió a Audax Italiano. Imagen: Archivo

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La próxima directiva de la ANFP tendrá la misión de liderar cambios históricos, como la implementación de los ajustes a la Ley de SADP y también, la separación con la Federación de Fútbol de Chile. Lorenzo Antillo criticó el rol que jugó la dirigencia encabezada por Milad en este proceso.

“Creo que la separación era algo que necesitábamos y debía hacerse. Me parece que por eso diversas cosas debió haber sido promovido y liderado por la ANFP, cosa que no fue así y tuvimos que esperar que nos mandataran desde el poder legislativo para poder hacerlo“, cerró Antillo.