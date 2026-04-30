Finalmente se confirmó la reprogramación del partido entre Universidad de Chile y O’Higgins. De hecho, desde la ANFP ya entregaron la nueva fecha del encuentro entre ambos equipos.

El Romántico Viajero quiere meterse en la lucha por el torneo y para eso, seguir ganando es clave. Si bien su participación en Liga de Primera sufre una pausa por la Copa de la Liga, ya conocen de un importante cambio que tendrán a la vuelta.

La reprogramación de U. de Chile vs O’Higgins

El partido por la 13° fecha del torneo nacional entre Universidad de Chile y O’Higgins estaba programado para el 23 de mayo. Sin embargo, este encuentro chocaba con el descanso para que el Capo de Provincia dispute la Copa Sudamericana.

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Los de Rancagua enfrentan el 26 de mayo a Millonarios de Colombia, con el viaje a tierra cafetera incluido. Por esta razón, desde la ANFP decidieron cambiar de fecha el duelo entre los Celestes y el Bulla, aunque ya establecieron el nuevo día donde se jugará.

Desde Quilín informaron a través de su página web que Universidad de Chile se medirá ante O’Higgins el próximo 10 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional. De esta manera, queda claro cuándo los equipos se pondrán al día.

Imagen: ANFP

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Ahora desde el Romántico Viajero no quieren perder ritmo competitivo y aprovechando que el 24 de mayo es su aniversario 99, ya trabajan en la realización de un encuentro amistoso internacional. En los próximos días debería salir humo azul.

O’Higgins por su parte podrá concentrarse en su participación internacional. El Capo de Provincia disputa la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde comparte zona con Sao Paulo, Boston River y el mencionado Millonarios.