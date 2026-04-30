En la previa del duelo de Universidad de Chile, como visita contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el entrenador de los azules, Fernando Gago, se dio un espacio para abordar la situación de Lucas Romero.

El mediocampista paraguayo de 23 años lucha por ganarse un lugar en su selección para el Mundial 2026, pero sus apariciones en el once de la U han sido irregulares. De hecho, contra Universidad Católica el guaraní no fue convocado.

“Acá lo tenemos bien claro, cada futbolista debe andar bien en la semana para ganarse un lugar. En el caso de Lucas, tiene potencial para seguir creciendo, pero decidí en el último partido que no estuviera convocado, pero no es por nada particular“, dijo Gago.

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Gago necesita de todos en la U y aborda la dinámica del camarín

Gago agrega que “está en consideración de poder formar el equipo titular o estar convocado. Independientemente que un jugador quede fuera del once titular o la convocatoria, eso no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Necesito de todos, ese es el menaje que le dejé al plantel cuando llegué“.

Gago asegura que cuenta con el paraguayo Romero al igual que no todo el plantel de la U.

Por otro lado, Gago se refirió a la dinámica en Universidad de Chile con la irrupción de una camada de jóvenes que se integran a un plantel donde hay tres referentes azules que fueron parte de la generación dorada de la selección chilena: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Cuatro si se cuenta a Cristopher Toselli.

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“Los jugadores grandes tiene su experiencia propia por tiempo, por méritos. Son muy importantes en la estructura del plantel y obviamente los chicos tienen la posibilidad de tener esos consejos y hacer su propio camino“, sostuvo Gago.

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El DT sentencia que “están aconsejados por los más grandes y eso les ayuda a crecer. Acá tratamos de tener una línea institucional y de forma para que los jóvenes tengan sus errores y aciertos, pero formarlos como persona“.

Resumen:

-El entrenador Fernando Gago marginó a Lucas Romero de la convocatoria ante Universidad Católica.

-El mediocampista paraguayo Lucas Romero compite por un cupo en el Mundial 2026.

-El plantel cuenta con los referentes Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Toselli.