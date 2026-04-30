Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Gago aclara la situación de Romero, el paraguayo de U de Chile que lucha por ir al Mundial

El DT de la U asegura que no cortó a Lucas Romero contra la UC y tiene las mismas oportunidades de ser titular o estar convocado frente a La Serena.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Gago aborda el complicado tema de Lucas Romero en la U.
© PhotosportGago aborda el complicado tema de Lucas Romero en la U.

En la previa del duelo de Universidad de Chile, como visita contra Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el entrenador de los azules, Fernando Gago, se dio un espacio para abordar la situación de Lucas Romero.

El mediocampista paraguayo de 23 años lucha por ganarse un lugar en su selección para el Mundial 2026, pero sus apariciones en el once de la U han sido irregulares. De hecho, contra Universidad Católica el guaraní no fue convocado.

Acá lo tenemos bien claro, cada futbolista debe andar bien en la semana para ganarse un lugar. En el caso de Lucas, tiene potencial para seguir creciendo, pero decidí en el último partido que no estuviera convocado, pero no es por nada particular“, dijo Gago.

Gago se pone tarea en U de Chile para la Copa de la Liga: “Tenemos tres partidos para clasificar”

ver también

Gago se pone tarea en U de Chile para la Copa de la Liga: “Tenemos tres partidos para clasificar”

Gago necesita de todos en la U y aborda la dinámica del camarín

Gago agrega que “está en consideración de poder formar el equipo titular o estar convocado. Independientemente que un jugador quede fuera del once titular o la convocatoria, eso no quiere decir que no lo tenga en cuenta. Necesito de todos, ese es el menaje que le dejé al plantel cuando llegué“.

Gago asegura que cuenta con el paraguayo Romero al igual que no todo el plantel de la U.

Gago asegura que cuenta con el paraguayo Romero al igual que no todo el plantel de la U.

Por otro lado, Gago se refirió a la dinámica en Universidad de Chile con la irrupción de una camada de jóvenes que se integran a un plantel donde hay tres referentes azules que fueron parte de la generación dorada de la selección chilena: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Cuatro si se cuenta a Cristopher Toselli.

Publicidad

Los jugadores grandes tiene su experiencia propia por tiempo, por méritos. Son muy importantes en la estructura del plantel y obviamente los chicos tienen la posibilidad de tener esos consejos y hacer su propio camino“, sostuvo Gago.

Lucas Barrera revela a su espejo en U de Chile: “Me aconseja bastante, trato de aprender de él”

ver también

Lucas Barrera revela a su espejo en U de Chile: “Me aconseja bastante, trato de aprender de él”

El DT sentencia que “están aconsejados por los más grandes y eso les ayuda a crecer. Acá tratamos de tener una línea institucional y de forma para que los jóvenes tengan sus errores y aciertos, pero formarlos como persona“.

Resumen:

-El entrenador Fernando Gago marginó a Lucas Romero de la convocatoria ante Universidad Católica.

-El mediocampista paraguayo Lucas Romero compite por un cupo en el Mundial 2026.

-El plantel cuenta con los referentes Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Toselli.

Lee también
Así estarían quedando las semifinales de la Copa de la Liga 2026
Chile

Así estarían quedando las semifinales de la Copa de la Liga 2026

U de Chile: Gago se pone inexorable tarea en la Copa de la Liga
U de Chile

U de Chile: Gago se pone inexorable tarea en la Copa de la Liga

¡Paf! "La Nona" Muñoz es el tapado en cotizada banca chilena
Chile

¡Paf! "La Nona" Muñoz es el tapado en cotizada banca chilena

La IA elige el invitado para que Colo Colo inaugure el Nuevo Monumental
Colo Colo

La IA elige el invitado para que Colo Colo inaugure el Nuevo Monumental

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo