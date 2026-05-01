Lamentable noticia en el fútbol chileno y también en las comunicaciones de nuestro país. Palestino publicó un sentido mensaje tras conocerse el fallecimiento de Rodrigo Ulloa, periodista reconocido en el mundo de la radio e hincha del club.

El “Rucio”, como era apodado, partió tras una larga enfermedad en que los últimos meses se hicieron campañas de ayuda y donación de sangre. Oriundo de Magallanes y hombre de radio, el fútbol chileno también lo despidió.

“El Club Deportivo Palestino lamenta el sensible fallecimiento de Rodrigo Ulloa, reconocido periodista y fanático de nuestro club. Le enviamos un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, publicó el Tino.

De hombre de radio a alentar a Palestino

Rodrigo Ulloa falleció el pasado jueves, en una noticia que pegó fuerte en el periodismo chileno y también en Palestino. El comunicador radial era habitual luciendo la camiseta árabe en redes sociales, siendo un fanático más del club.

“Fue un motor de energía inagotable y un profesional con un rigor periodístico y una pasión por la música, que marcaron un estándar en nuestra emisora siempre presente y dispuesto a todo”, posteó Radio Futuro, su última estación radial.

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El Rucio partió dejando un importante paso por el mundo de las comunicaciones. En Radio destacó como reportero y conductor en radios como la Concierto, USACh, ADN y Rock & Pop, además de la Futuro.

El equipo que juega Copa Sudamericana no estuvo ajeno a su partida y junto al mensaje del adiós, posteó una foto de Ulloa junto a la camiseta del club. El Rucio deja un legado radial y también de amor por la camiseta árabe.

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