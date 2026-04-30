La Copa de la Liga 2026 regresa a la acción este fin de semana con el desarrollo de su fecha 4. Este sábado 2 y domingo 3 de mayo los clubes de la Primera División jugarán nuevamente en el nuevo torneo creado por la ANFP, donde buscarán avanzar en su afán clasificar a las semifinales.

Los 16 equipos presentes en el certamen doméstico ya jugaron la primera mitad, por lo que la tabla de posiciones se ha ordenado bastante pensando en los cuatro elencos que avanzarán de ronda.

En el Grupo A son Colo Colo y Coquimbo Unido los que lideran con siete puntos, mientras que Huachipato y Deportes Concepción está en el fondo con una unidad cada uno. Por su parte en el Grupo B el puntero momentáneo es Ñublense con siete unidades, siendo seguido por Universidad Católica con seis, Universidad de Concepción con tres y Cobresal con solo uno.

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El Grupo C tiene a O’Higgins es el líder con siete puntos, Limache lo sigue con cinco, Everton es tercero con tres unidades y Palestino es colista con uno. Para cerrar está en el Grupo D están Audax Italiano y Unión La Calera arriba con seis unidades, Universidad de Chile con cuatro y último aparece Deportes La Serena con uno.

Las posibles semifinales que tendremos en la Copa de la Liga 2026

Hay que destacar que las semifinales de estar torneo se ordenarán con el ganador del Grupo A enfrentando al del D y el líder del Grupo B viéndose las caras con el del C.

Colo Colo es de momento el único de los tres grandes ubicado en las semifinales de la Copa de la Liga 2026. | Foto: Photosport.

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Con este panorama, de momento en las semifinales tendríamos a Colo Colo jugando ante Audax Italiano y a Ñublense enfrentando a O’Higgins. Estos duelos se jugarán en llaves de ida y vuelta para definir a los finalistas de la Copa de la Liga, la que se jugará en terreno neutral el domingo 19 de julio.

Programación de la fecha 4 y 5 de la Copa de la Liga 2026

FECHA 4

Sábado 2 de mayo

Audax Italiano vs. Unión La Calera a las 12:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Everton vs. Palestino a las 15:00 horas en el Estadio Sausalito.

Ñublense vs. Cobresal a las 20:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Domingo 3 de mayo

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica a las 12:30 horas en el Estadio Ester Roa.

Deportes Limache vs. O’Higgins a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña.

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Lunes 4 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa.

Miércoles 13 de mayo

Coquimbo Unido vs. Colo Colo a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

FECHA 5

Sábado 9 de mayo

Deportes La Serena vs. Audax Italiano a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Cobresal vs. Universidad de Concepción a las 17:30 horas en el Estadio El Cobre.

Colo Colo vs. Deportes Concepción a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

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ver también Vuelve la Copa de la Liga 2026: Así está la tabla de posiciones de los cuatro grupos del torneo

Domingo 10 de mayo

Coquimbo Unido vs. Huachipato a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad Católica vs. Ñublense a las 17:30 horas en el Claro Arena

O’Higgins vs. Everton a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.

Lunes 11 de mayo