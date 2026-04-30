Dentro de los méritos que se pueden reconocer en el trabajo de Fernando Gago como DT de la U de Chile, uno de ellos sin duda es haber apostado sus fichas por la titularidad de Lucas Barrera. Un mediocampista argentino de 19 años que se ganó un lugar.

Y parece hacer méritos para conservar su puesto, al igual que Ignacio Vásquez, el primer protegido de Gago en el Romántico Viajero. Pues bien, Barrera participó de una conferencia de prensa conjunta con su DT y dos representantes de Deportes La Serena: el volante argentino Gonzalo Escalante y el entrenador Felipe Gutiérrez.

Todo eso por el partido que jugarán por la cuarta fecha de la fase grupal en la Copa de la Liga. “Ya los enfrentamos, sabemos cómo juegan. Tienen un lindo equipo, grandes jugadores. Nosotros debemos estar enfocados en ir a hacer un buen juego y traernos la victoria”, dijo Barrera sobre esta aventura al estadio La Portada.

Lucas Barrera en acción ante Universidad Católica en el Clásico Universitario 202. (Andres Pina/Photosport).

El promisorio volante del Bulla también abordó esto de ser dirigido por alguien que jugó en su puesto. Y a un alto nivel: en su momento, Gago fue transferido por 27 millones de dólares al Real Madrid desde Boca Juniors. “Agradecido por la confianza que me ha tenido”, expuso Barrera.

“Todos sabemos lo que fue como jugador y tenerlo como líder del grupo es un privilegio para todos nosotros”, agregó el jugador, quien llegó al Romántico Viajero por expresa gestión de Gustavo Canales. Eso sí, antes de jugar por la Copa de la Liga, el “29” mantiene los pies en la tierra.

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Para Lucas Barrera, ser guiado por Fernando Gago en la U de Chile es un plus. Sobre todo porque confía en él al punto que lo lanzó a jugar en un partido bravo: el Clásico Universitario 202, que los azules ganaron por 1-0 gracias a un solitario gol de Juan Martín Lucero.

“Me lo tomo con tranquilidad y mucha responsabilidad. En un club tan grande como la U tienes que ser muy responsable. Estoy muy contento por haber debutado, lo llevo tranquilo”, apuntó Barrera. El neuquenino de 20 años firmó un contrato hasta diciembre de 2028 en Universidad de Chile.

Lucas Barrera en acción ante Deportes La Serena, rival de turno en la Copa de la Liga. (Dragomir Yankovic/Photosport).

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Sobre el progreso de él y todos los jóvenes, Gago también se refirió. “Los grandes tienen su experiencia, por tiempo y méritos propios. Son muy importantes en un plantel y su estructura. Los chicos tienen la posibilidad de tener esos consejos de quienes vivieron situaciones”, introdujo el ex DT de Boca Juniors y el Necaxa de México.

Fernando Gago quiere más victorias en Universidad de Chile. Ahora, por la Copa de la Liga. (Andres Pina/Photosport).

“Y también de hacer su propio camino. Estarán aconsejados por los más grandes y a partir de eso, tendrán su crecimiento. Tratamos de tener una línea de forma, un camino y que los jóvenes tengan el crecimiento necesario. También formar personas”, sentenció Gago.

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