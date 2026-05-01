Colo Colo vuelve a la disputa de la Liga de Primera. Esta vez lo hace en un partido pendiente contra Coquimbo Unido, el cual les da la oportunidad de quedar como líderes exclusivos.

Los Albos han tenido una buena campaña de la mano de Fernando Ortiz. Más allá de las críticas a su estilo, lo cierto es que están ganando y están en lo más alto junto a Deportes Limache con 21 puntos, pero los Macul hasta empatando contra los Piratas se pueden despegar del Tomate Mecánico.

¿Dónde ver a Colo Colo vs Coquimbo?

El partido de la Liga de Primera podrá ser visto en TV por TNT Sports Premium, mientras que en streaming estará disponible en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es el duelo pendiente?

El encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido será este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas, en el Estado Monumental de Macul.

Una final para Colo Colo

Colo Colo viene de una victoria muy importante. En la fecha anterior vencieron a Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo de forma agónica. Javier Correa en el minuto 92 les dio el 2-1 definitivo e hizo que se trajeran los puntos a Pedrero.

Coquimbo por su parte tuvo acción internacional en la semana. Por la Copa Libertadores, los dirigidos por Hernán Caputto no lograron sorprender a Deportes Tolima y cayeron por 3-0 en Colombia. Duro golpe para los Piratas.

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El Estadio Monumental será el escenario del encuentro entre el último campeón ante el equipo que aspira a ser el único líder. Colo Colo y Coquimbo se ponen al día con este encuentro pendiente.