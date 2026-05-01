“No se pudo desarrollar el proyecto con Gladiatore, se van de la U de Concepción“. Así desclasificó Enríque Ramírez, contertulio del Campanil en Show de Goles, el adiós de la marca que no alcanzó a durar un semestre en el equipo.

La empresa chilena había debutado en la Liga de Primera confeccionando la camiseta de los foreros, además de toda la vestimenta del club. Sin embargo, hace algunas semanas se rumoreaba el adiós y hoy terminó por confirmarse.

La nueva piel del Campanil pasa a ser ahora Macron, empresa que ya viste otros elencos como Audax Italiano y Ñublense. Gladiatore tuvo problemas desde el inicio, como camisetas sin escudo en el debut ante Coquimbo, en enero.

Así luce la nueva piel de U de Concepción

U de Concepción no va más con Gladiatore y ahora será vestida por Macron. La marca italiana suma un equipo más a la Liga de Primera, tras años instalada en el mercado chileno.

Foto: UdeC.

Con Osvaldo González posando en la mayoría de las fotos, U de Concepción anunció el cambio de marca en su camiseta. Al estilo italiano se vestirá ahora el Campanil en la Liga de Primera.

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“Presentamos oficialmente nuestra nueva indumentaria, una camiseta que refleja nuestra identidad, historia y el orgullo de representar al Campanil. Le damos la bienvenida a Macron”, avisó el equipo en sus redes sociales.

El antes y el después del Campanil.

En lo deportivo, el equipo de Leonardo Ramos espera levantar cabeza con la nueva piel, tras la última derrota ante Colo Colo. Por la Copa de la Liga jugarán este domingo 3 de mayo como locales ante U Católica. El encuentro se jugará a las 12:30 horas en el Ester Roa Rebolledo.

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