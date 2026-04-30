Luego de la lesión grave que sufrió Fernando de Paul, finalmente el staff técnico liderado por Fernando Ortiz decidió por Gabriel Maureira para custodiar la portería de Colo Colo. De hecho, fue él quien reemplazó al Tuto en el partido contra Palestino donde se le produjo la desinserción del isquiotibial.

También fue Maureira el golero titular de los albos para la triunfal visita a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo. La primera gran prueba del arquero de 19 años en el plantel profesional del Cacique. Y la cumplió con creces.

Aunque nada pudo hacer frente a ese golazo de Osvaldo González. Pero de todas formas se ganó un creativo apodo. “Lo tiene merecido en base a su trabajo. Tiene toda nuestra confianza y la de sus compañeros”, manifestó el Tano Ortiz tras la victoria ante el Campanil.

Gabriel Maureira tuvo un gran achique ante Cecilio Waterman. (Marco Vázquez/Photosport).

Y aquel esfuerzo que hizo Maureira tuvo muchas jornadas en el verano. Particularmente en febrero, cuando se le vio al espigado arquero hacer entrenamientos extra en el estadio Monumental. Al menos durante una hora. A veces más.

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El esfuerzo de Gabriel Maureira para superar a Villanueva en Colo Colo

Gabriel Maureira parece haber ganado otra chance en Colo Colo tras la demostración que hizo en su primer partido como titular. Por eso mismo, Ortiz probablemente volverá a apostar por él en un duelo pendiente de los albos: frente a Coquimbo Unido, válido por la 9° fecha de la Liga de Primera 2026.

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Gabriel Maureira terminó muy emocionado el duelo frente al Campanil. (Marco Vázquez/Photosport).

Otro punto que juega a favor de Maureira en esta elección es que sí suma para el reglamento Sub 21, que exige la presencia de jugadores juveniles durante 1.890 minutos del certamen. En cambio, el melipillano Villanueva cumplirá 22 en octubre. Ya en la pretemporada, el Gabo había tenido una chance durante un amistoso internacional.

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs Universidad de Concepción

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo tiene los mismos 21 puntos que Deportes Limache, aunque un partido pendiente: sólo ha disputado 10.