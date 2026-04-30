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Liga de Primera

Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO por Liga de Primera

Los albos enfrentarán al conjunto pirata por el partido pendiente en la fecha 9 del torneo.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo vs. Coquimbo Unido se enfrentan por la fecha 9 de la Liga de Primera.
© PhotosportColo Colo vs. Coquimbo Unido se enfrentan por la fecha 9 de la Liga de Primera.

Colo Colo ya se enfoca en su duelo pendiente ante Coquimbo Unido, que se jugará este fin de semana en el Estadio Monumental por Liga de Primera. Recordemos que los albos necesitan ganar para quedar como líder exclusivo y ponerse al día en medio del receso del torneo.

El partido corresponde a la novena fecha, que no se disputó anteriormente por la participación internacional de los “Piratas”. Ojo, porque el encuentro tendrá una novedad importante y es que se permitirá público visitante en el sector Magallanes.

Colo Colo enfrenta a Coquimbo en Liga de Primera – Photosport

Colo Colo enfrenta a Coquimbo en Liga de Primera – Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Coquimbo?

Colo Colo vs. Coquimbo juegan este domingo 3 de mayo, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental, partido pendiente por la fecha 9 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
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