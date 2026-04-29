Este fin de semana regresa la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026, que comienza este sábado con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera.

Pero ojo, porque Colo Colo y Coquimbo Unido no verán acción en esta jornada del torneo, ya que aprovecharán de ponerse al día en la Liga de Primera cuando se enfrenten en el Estadio Monumental.

Recordemos que su partido por la copa fue reprogramado para mediados de mayo. En paralelo, la Liga de Primera hará una breve pausa para dar paso al desarrollo de esta nueva fecha del certamen.

Programación Fecha 4 Copa de la Liga 2026

📅 Programación Copa de la Liga Sábado 2 de mayo 🕒 12:30

Audax Italiano vs Unión La Calera

📍 Bicentenario de La Florida 🕒 15:00

Deportes La Serena vs Universidad de Chile

📍 La Portada 🕒 15:00

Everton vs Palestino

📍 Sausalito 🕒 20:00

Ñublense vs Cobresal

📍 Bicentenario Nelson Oyarzún Domingo 3 de mayo 🕒 12:30

Universidad de Concepción vs Universidad Católica

📍 Ester Roa 🕒 20:00

Deportes Limache vs O’Higgins

📍 Lucio Fariña Lunes 4 de mayo 🕒 20:00

Deportes Concepción vs Huachipato

📍 Ester Roa Miércoles 13 de mayo 🕒 20:00

Coquimbo Unido vs Colo Colo

📍 Francisco Sánchez Rumoroso

ver también Programación Primera B: Así se verá la fecha 10 Liga de Ascenso

¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Grupos Copa de la Liga 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena

Publicidad