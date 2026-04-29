Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa de la Liga 2026

Programación Fecha 4 Copa de la Liga 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

Este fin de semana se retoma el nuevo torneo del fútbol chileno con la cuarta fecha.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Copa de la Liga 2026.
© Imagen creada con IA.Copa de la Liga 2026.

Este fin de semana regresa la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026, que comienza este sábado con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera.

Pero ojo, porque Colo Colo y Coquimbo Unido no verán acción en esta jornada del torneo, ya que aprovecharán de ponerse al día en la Liga de Primera cuando se enfrenten en el Estadio Monumental.

Recordemos que su partido por la copa fue reprogramado para mediados de mayo. En paralelo, la Liga de Primera hará una breve pausa para dar paso al desarrollo de esta nueva fecha del certamen.

Programación Fecha 4 Copa de la Liga 2026

📅 Programación Copa de la Liga
Sábado 2 de mayo
🕒 12:30
Audax Italiano vs Unión La Calera
📍 Bicentenario de La Florida
🕒 15:00
Deportes La Serena vs Universidad de Chile
📍 La Portada
🕒 15:00
Everton vs Palestino
📍 Sausalito
🕒 20:00
Ñublense vs Cobresal
📍 Bicentenario Nelson Oyarzún
Domingo 3 de mayo
🕒 12:30
Universidad de Concepción vs Universidad Católica
📍 Ester Roa
🕒 20:00
Deportes Limache vs O’Higgins
📍 Lucio Fariña
Lunes 4 de mayo
🕒 20:00
Deportes Concepción vs Huachipato
📍 Ester Roa
Miércoles 13 de mayo
🕒 20:00
Coquimbo Unido vs Colo Colo
📍 Francisco Sánchez Rumoroso
Programación Primera B: Así se verá la fecha 10 Liga de Ascenso

ver también

Programación Primera B: Así se verá la fecha 10 Liga de Ascenso

¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Grupos Copa de la Liga 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile
Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano
Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera
Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena
Publicidad
Lee también
Gago entre la espada y la pared: la decisión que marca a la U
U de Chile

Gago entre la espada y la pared: la decisión que marca a la U

No irá en TV: las dos alternativas para ver a la U vs La Serena
U de Chile

No irá en TV: las dos alternativas para ver a la U vs La Serena

Mucho ojo: Así va la tabla de los cuatro grupos de la Copa de la Liga
Chile

Mucho ojo: Así va la tabla de los cuatro grupos de la Copa de la Liga

Manuel De Tezanos le explica al Bichi cómo ver la U vs La Serena
Chile

Manuel De Tezanos le explica al Bichi cómo ver la U vs La Serena

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo