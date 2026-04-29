Este fin de semana regresa la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026, que comienza este sábado con el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera.
Pero ojo, porque Colo Colo y Coquimbo Unido no verán acción en esta jornada del torneo, ya que aprovecharán de ponerse al día en la Liga de Primera cuando se enfrenten en el Estadio Monumental.
Recordemos que su partido por la copa fue reprogramado para mediados de mayo. En paralelo, la Liga de Primera hará una breve pausa para dar paso al desarrollo de esta nueva fecha del certamen.
Programación Fecha 4 Copa de la Liga 2026
Audax Italiano vs Unión La Calera
📍 Bicentenario de La Florida
Deportes La Serena vs Universidad de Chile
📍 La Portada
Everton vs Palestino
📍 Sausalito
Ñublense vs Cobresal
📍 Bicentenario Nelson Oyarzún
Universidad de Concepción vs Universidad Católica
📍 Ester Roa
Deportes Limache vs O’Higgins
📍 Lucio Fariña
Deportes Concepción vs Huachipato
📍 Ester Roa
Coquimbo Unido vs Colo Colo
📍 Francisco Sánchez Rumoroso
ver también
Programación Primera B: Así se verá la fecha 10 Liga de Ascenso
¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?
Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.
Grupos Copa de la Liga 2026
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
|Coquimbo Unido
|Universidad Católica
|O’Higgins
|U. de Chile
|Colo Colo
|Cobresal
|Palestino
|Audax Italiano
|Huachipato
|Ñublense
|Deportes Limache
|Unión La Calera
|Deportes Concepción
|U. de Concepción
|Everton
|Deportes La Serena