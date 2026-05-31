Los azules afrontará la última fecha en busca de semifinales, con resultados en contra y ausencia de varios titulares.

Universidad de Chile quiere aprovechar el vuelo de su triunfo por 2-1 ante Deportes Concepción por la Liga de Primera 2026, para enfocarse en una misión imposible.

Esto, porque el próximo fin de semana debe definir el paso a las semifinales de la Copa de La Liga, con una definición de infarto en el grupo D que puede significar la eliminación de los azules.

Un nuevo revés que puede tener la U, luego de quedar fuera en la Copa Sudamericana (con Francisco Meneghini), además que está a 13 puntos de Colo Colo en el torneo.

Algo que el técnico Fernando Gago sabe y debe afrontar, aunque con un plantel que tendrá importantes bajas para el último duelo ante Audax, donde debe ganar y mirar el resultado de La Calera.

La U deberá mover su formación titular. Foto: Diego Martin/Photosport

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La Copa de La Liga un dolor de cabeza para la U

Universidad de Chile está en el tercer lugar en la tabla de de posiciones del grupo D en la Copa de La Liga, con siete puntos, tres unidades abajo de Audax Italiano y Unión La Calera, por lo que está necesitado urgentemente de sumar.

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Esto, porque a la siguiente ronda sólo pasa uno de los equipos, por lo que la U necesita vencer a los itálicos y que La Serena supere al cuadro cementero, en un complejo escenario.

Por lo mismo, está latente que los azules puedan quedar fuera en un segundo torneo, con una opción menos de clasificar a un torneo internacional en 2027, lo que dejaría la presión sólo para la Liga de Primera.

Fabián Hormazábal viajó junto a la Roja a Europa. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U puede tener cuatro bajas

Con todo ese escenario, la U también deberá modificar la formación titular, teniendo en cuenta que tiene dos nominados a la selección chilena que van a la gira por Europa para enfrentar a Portugal y el Congo.

Ellos son Agustín Arce y Fabián Hormazábal, quienes fueron solicitados por el técnico Nicolás Córdova y que esta jornada viajaron al Viejo Continente para preparar los duelos.

Por otro lado, está la preocupación si logran recuperar a Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez, quienes han sido baja en los últimos compromisos por lesión y que el técnico necesita cuanto antes contar con ellos.

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