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Liga de Primera

Tabla Liga de Primera: Coquimbo sigue en llamas, baja a Limache y hay nuevo escolta de Colo Colo

El pirata aprovechó el hombre de más y sacó la diferencia en la segunda mitad. Pueden cerrar como segundos el torneo, a falta de otros encuentros.

Por Nelson Martinez

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Los piratas siguen pegando fuerte con su campaña en el plano nacional.
© Photosport.Los piratas siguen pegando fuerte con su campaña en el plano nacional.

Coquimbo Unido sigue demostrando que el título 2025 no fue casualidad y se anotó un triunfazo 3-2 como visita ante Deportes Limache. En duelo de candidatos a pelear el título, los piratas asaltaron el Lucio Fariña de Quillota.

En un partido de combo y combo, el actual monarca chileno sacó la ventaja definitiva en la segunda mitad. Con tantos de Alejandro Camargo, Nicolás Johansen y autogol de Alfonso Parot, dieron un zarpazo en la tabla.

Pese a comenzar ganando con gol de Vicente Álvarez, los tomateros hipotecaron sus opciones con la tempranera expulsión de Yerko González. Un patadón a las 20 minutos dejó al equipo local con un hombre menos lo que permitió la remontada pirata.

Tabla: Coquimbo no se baja de la pelea

Coquimbo Unido derrotó por 3-2 a domicilio a Deportes Limache y se instaló como el nuevo escolta del líder Colo Colo. Eso sí, la distancia es grande entre ambos y aún falta el duelo Huachipato vs U Católica que puede mover la tabla la Liga de Primera.

Los piratas alcanzaron los 23 puntos y superan por dos al equipo de Víctor Rivero, que hace cinco duelo que no gana (entre Liga de Primera y Copa de la Liga). Por su parte, el aurinegro viene en racha en el plano local y clasificado a octavos de Libertadores.

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Con el resultado, Colo Colo es líder con 10 puntos de ventaja sobre Coquimbo Unido, el que podría ser alcanzado por U Católica si vence a Huachipato. Si los acereros ganan, serán el exclusivo escolta del líder.

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Deportes Limache se fue quedando y por ahora agarran cupo de clasificación a Copa Sudamericana. En la última fecha de la Liga de Primera visitarán a Deportes Concepción, quien pelea la zona de descenso.

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