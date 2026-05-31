La Academia venció por 4-3 a los Dragones Celestes en un partido vibrante que le permite a la escuadra de Miguel Ponce ilusionarse con un boleto a la liguilla, mientras que al visitante le urge cambiar la dinámica.

Magallanes se enfrentó a Deportes Iquique en la penúltima fecha de la rueda inicial en la Primera B. Y regalaron un partido vibrante, con muchos goles y hasta una ráfaga de los Dragones Celestes. Pero finalmente la Academia se hizo fuerte en casa y firmó un 4-3 que los ilusiona para la segunda mitad liguera.

Abrió la cuenta el cuadro local gracias a un tiro muy bien colocado del joven Gamalier Guzmán cuando se jugaban 13 minutos. Y en los 25 cayó el segundo tanto para el Manojito de Claveles: el uruguayo Facundo Peraza aprovechó una marca casi inexistente.

Y con una mediavuelta, puso el 2-0 parcial a favor del Maga. Aunque los visitantes no decayeron. Todo lo contrario. En apenas cuatro minutos, pusieron el duelo igualado nuevamente. Descontó Álvaro Ramos tras una recuperación alta de Agustín Venezia.

Así festejó Gamalier Guzmán su buen gol a Iquique. (Foto: CD Magallanes).

El argentino asistió al Chanchito, quien definió con éxito ante el achique de Matías Olguín. Eso fue en los 52 minutos. Y en los 56, el argentino Venezia apareció para dejar su nombre en el marcador. Fue una salida frenética del cuadro iquiqueño.

Un preciso pase del juvenil Bayron Barrera dejó literalmente solo al trasandino, quien con una definición por el costado del golero, decretó el 2-2. Aunque todavía quedaba mucho paño por cortar en el estadio Municipal de San Bernardo.

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Magallanes define el duelo vs Deportes Iquique con un cambio de éxito total

En los 59 minutos del encuentro, Magallanes se puso una vez más en ventaja sobre Deportes Iquique. Fue con un golazo de Matías Osorio, quien ubicó un zurdazo en un lugar imposible para el golero Zacarías López. “Reaccionó muy tarde, pero el remate fue extraordinario”, apuntó Rodrigo Goldberg en TNT Sports.

Pero Dilan Rojas no quiso quedarse atrás. Marcó otro golazo en el partido. Pasó al ataque como un tren sin frenos, se llevó la pelota y clavó un derechazo imposible para el portero Olguín. Otro hermoso gol que regalaron en este partidazo apasionante.

Aunque cuando faltaba muy poco, Miguel Ponce hizo un cambio que le dio rédito absoluto: Vicente Cabezas reemplazó a Gamalier Guzmán. Y justo el “35” encontró una pelota para definir en la boca del arco y sentenciar el 4-3 a favor del Manojito de Claveles.

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Revisa el compacto del partido

Así va la tabla de posiciones de la Primera B

Magallanes consiguió un triunfo ilusionante mientras que Deportes Iquique se complica por sus pocos puntos.

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