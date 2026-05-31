El Presidente compartió un video en la previa de la cuenta pública, que encendió las alarmas entre los hinchas.

Un pantallazo compartido en redes sociales durante la preparación del Presidente José Antonio Kast para su primera Cuenta Pública, desató una ola de comentarios y especulaciones.

Los más atentos se fijaron en un boceto que aparecía sobre el escritorio del Mandatario: una cancha de fútbol junto a varios nombres de comunas de la Región Metropolitana.

En el papel se alcanzaban a leer San Bernardo, Cerrillos, Pudahuel, Lampa, Til Til y Colina, lo que rápidamente abrió la puerta a las teorías de un posible anuncio relacionado con el estadio para U. de Chile.

¿Será anunciado en la Cuenta Pública?

La imagen hizo crecer la ilusión entre los hinchas de Universidad de Chile, que siguen soñando con tener por fin, un recinto propia tras 99 años de historia.

Todo esto además se suma a las declaraciones que hizo Kast hace algunos días, cuando señaló que “veamos qué grandes clubes tiene posibilidades de tener su campo deportivos propios. Para que no sea un meme ‘¿Dónde está tu estadio?’ No, que sea una realidad“.

ver también Presidente Kast sorprende con un guiño al estadio de U. de Chile: “Para que no sea un meme”

A eso también se agregó el respaldo de Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, quien coincidió con la idea del Mandatario y aseguró que “la U merece un estadio a la altura de su historia porque será un gran estadio para Chile”.

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Natalia Ducó también se mostró a favor de la iniciativa y afirmó: “Creo que para los hinchas es importante tener un lugar propio y es una deuda histórica del club, así que como ministerio vamos a tratar de apoyar en todas las gestiones necesarias con la municipalidad y con los actores políticos que sea necesario para que eso sea realidad”.

La reacción de los hinchas en X:

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