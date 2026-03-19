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Copa de la Liga

¿Dónde ver la Copa de la Liga? Horarios y transmisión EN VIVO de todos los partidos

Conoce todos los detalles del nuevo torneo del fútbol chileno con los clubes de la Primera División.

Por Franccesca Arnechino

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Este viernes 20 de marzo inicia la acción en la Copa de la Liga 2026.
© Imagen creada con IA.Este viernes 20 de marzo inicia la acción en la Copa de la Liga 2026.

Colo Colo superó a Huachipato, recuperó la cima de la Liga de Primera 2026 y bajó el telón de la fecha 7, justo antes del receso del torneo local para dar paso a una nueva competencia de la ANFP: la Copa de la Liga, donde los equipos de la máxima categoría irán por la corona.

Este certamen reunirá a los 16 clubes de Primera División, divididos en grupos de cuatro, y se disputará en tres fechas que arrancan este viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el miércoles 1 de abril, en plena fecha FIFA.

Canal confirmado para ver por TV y ONLINE la Copa de la Liga

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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Programación fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Fecha Partido Hora Estadio
Viernes 20 U. de Chile vs. Deportes La Serena 18:00 Estadio Nacional
Unión La Calera vs. Audax Italiano 20:00 Nicolás Chahuán
Sábado 21 Huachipato vs. D. Concepción 12:00 Estadio CAP
Colo Colo vs. Coquimbo Unido 18:00 Monumental
Cobresal vs. Ñublense 20:30 El Cobre
Domingo 22 U. Católica vs. U. de Concepción 18:00 Claro Arena
O’Higgins vs. D. Limache 20:30 El Teniente
Lunes 23 Palestino vs. Everton 20:30 La Cisterna

¿Cuál es el formato de la Copa de la Liga 2026?

Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta. El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.

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El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile
Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano
Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera
Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena
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