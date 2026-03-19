Colo Colo superó a Huachipato, recuperó la cima de la Liga de Primera 2026 y bajó el telón de la fecha 7, justo antes del receso del torneo local para dar paso a una nueva competencia de la ANFP: la Copa de la Liga, donde los equipos de la máxima categoría irán por la corona.
Este certamen reunirá a los 16 clubes de Primera División, divididos en grupos de cuatro, y se disputará en tres fechas que arrancan este viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el miércoles 1 de abril, en plena fecha FIFA.
Canal confirmado para ver por TV y ONLINE la Copa de la Liga
Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
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Más que un título: el premio que reparte la Copa de la Liga 2026
Programación fecha 1 de la Copa de la Liga 2026
|Fecha
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 20
|U. de Chile vs. Deportes La Serena
|18:00
|Estadio Nacional
|Unión La Calera vs. Audax Italiano
|20:00
|Nicolás Chahuán
|Sábado 21
|Huachipato vs. D. Concepción
|12:00
|Estadio CAP
|Colo Colo vs. Coquimbo Unido
|18:00
|Monumental
|Cobresal vs. Ñublense
|20:30
|El Cobre
|Domingo 22
|U. Católica vs. U. de Concepción
|18:00
|Claro Arena
|O’Higgins vs. D. Limache
|20:30
|El Teniente
|Lunes 23
|Palestino vs. Everton
|20:30
|La Cisterna
¿Cuál es el formato de la Copa de la Liga 2026?
Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta. El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.
El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
|Coquimbo Unido
|Universidad Católica
|O’Higgins
|U. de Chile
|Colo Colo
|Cobresal
|Palestino
|Audax Italiano
|Huachipato
|Ñublense
|Deportes Limache
|Unión La Calera
|Deportes Concepción
|U. de Concepción
|Everton
|Deportes La Serena