Colo Colo superó a Huachipato, recuperó la cima de la Liga de Primera 2026 y bajó el telón de la fecha 7, justo antes del receso del torneo local para dar paso a una nueva competencia de la ANFP: la Copa de la Liga, donde los equipos de la máxima categoría irán por la corona.

Este certamen reunirá a los 16 clubes de Primera División, divididos en grupos de cuatro, y se disputará en tres fechas que arrancan este viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el miércoles 1 de abril, en plena fecha FIFA.

Canal confirmado para ver por TV y ONLINE la Copa de la Liga

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Más que un título: el premio que reparte la Copa de la Liga 2026

Programación fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Fecha Partido Hora Estadio Viernes 20 U. de Chile vs. Deportes La Serena 18:00 Estadio Nacional Unión La Calera vs. Audax Italiano 20:00 Nicolás Chahuán Sábado 21 Huachipato vs. D. Concepción 12:00 Estadio CAP Colo Colo vs. Coquimbo Unido 18:00 Monumental Cobresal vs. Ñublense 20:30 El Cobre Domingo 22 U. Católica vs. U. de Concepción 18:00 Claro Arena O’Higgins vs. D. Limache 20:30 El Teniente Lunes 23 Palestino vs. Everton 20:30 La Cisterna

¿Cuál es el formato de la Copa de la Liga 2026?

Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta. El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.

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El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.