Tras siete fechas jugadas, la Liga de Primera puso pausa por la fecha FIFA de marzo, donde la Selección Chilena afrontará amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda.
Pero ojo, porque para que el receso no sea tan extenso como en temporadas anteriores, la ANFP movió las piezas y creó la Copa de la Liga, un nuevo torneo oficial que sumará más competencia durante el año que contará con 16 equipos de Primera División.
En ese escenario, Colo Colo quedó instalado en el Grupo A, donde se verá las caras con Huachipato, Deportes Concepción y el vigente campeón del torneo, Coquimbo Unido. Acá te contamos todos los detalles.
Colo Colo vs. Coquimbo: Horario y dónde ver EN VIVO
Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este sábado 21 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 1 de la Copa de La Liga.
El partido entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
Fixture Colo Colo en la Copa de La Liga 2026
|Fecha
|Partido
|Día y Hora
|Estadio
|1
|Colo Colo vs. Coquimbo Unido
|Sábado 21 de marzo, 18:00
|Estadio Monumental
|2
|Deportes Concepción vs. Colo Colo
|Martes 24 de marzo, 20:30
|Estadio Ester Roa
|3
|Colo Colo vs. Huachipato
|Miércoles 1 de abril, 18:00
|Estadio Monumental