Colo Colo superó a Huachipato, recuperó la cima de la Liga de Primera 2026 y bajó el telón de la fecha 7, justo antes del receso del torneo local para dar paso a una nueva competencia de la ANFP: la Copa de la Liga, donde los equipos de la máxima categoría irán por la corona.

Este certamen reunirá a los 16 clubes de Primera División, divididos en grupos de cuatro, y se disputará en tres fechas que arrancan este viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el miércoles 1 de abril, en plena fecha FIFA.

¿Cómo se juega y cuál es el premio de la Copa de la la Liga 2026?

Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta. El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.

El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.

ver también Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa de La Liga

Grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena

Programación fecha 1 Copa de la Liga 2026

Día Partido Hora Estadio Viernes 20 de marzo 20/03 U. de Chile vs. Deportes La Serena 18:00 Estadio Nacional 20/03 Unión La Calera vs. Audax Italiano 20:00 Nicolás Chahuán Sábado 21 de marzo 21/03 Huachipato vs. D. Concepción 12:00 Estadio CAP 21/03 Colo Colo vs. Coquimbo Unido 18:00 Estadio Monumental 21/03 Cobresal vs. Ñublense 20:30 El Cobre Domingo 22 de marzo 22/03 U. Católica vs. U. de Concepción 18:00 Claro Arena 22/03 O’Higgins vs. D. Limache 20:30 El Teniente Lunes 23 de marzo 23/03 Palestino vs. Everton 20:30 La Cisterna

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En resumen…