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Copa de La Liga

Más que un título: el premio que reparte la Copa de la Liga 2026

El nuevo torneo contará con la participación de los equipos de Primera División.

Por Franccesca Arnechino

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Copa de La Liga 2026.
© Photosport.Copa de La Liga 2026.

Colo Colo superó a Huachipato, recuperó la cima de la Liga de Primera 2026 y bajó el telón de la fecha 7, justo antes del receso del torneo local para dar paso a una nueva competencia de la ANFP: la Copa de la Liga, donde los equipos de la máxima categoría irán por la corona.

Este certamen reunirá a los 16 clubes de Primera División, divididos en grupos de cuatro, y se disputará en tres fechas que arrancan este viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el miércoles 1 de abril, en plena fecha FIFA.

¿Cómo se juega y cuál es el premio de la Copa de la la Liga 2026?

Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta. El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.

El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.

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Grupos de la Copa de la Liga 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile
Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano
Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera
Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena

Programación fecha 1 Copa de la Liga 2026

Día Partido Hora Estadio
Viernes 20 de marzo
20/03 U. de Chile vs. Deportes La Serena 18:00 Estadio Nacional
20/03 Unión La Calera vs. Audax Italiano 20:00 Nicolás Chahuán
Sábado 21 de marzo
21/03 Huachipato vs. D. Concepción 12:00 Estadio CAP
21/03 Colo Colo vs. Coquimbo Unido 18:00 Estadio Monumental
21/03 Cobresal vs. Ñublense 20:30 El Cobre
Domingo 22 de marzo
22/03 U. Católica vs. U. de Concepción 18:00 Claro Arena
22/03 O’Higgins vs. D. Limache 20:30 El Teniente
Lunes 23 de marzo
23/03 Palestino vs. Everton 20:30 La Cisterna
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En resumen…

  • La Copa de la Liga 2026 inicia este viernes 20 de marzo con los 16 clubes de Primera División.
  • Solo los ganadores de cada grupo clasificarán a las semifinales en partidos de ida y vuelta.
  • El campeón de la Copa de la Liga obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.
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