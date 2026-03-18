Colo Colo superó a Huachipato, recuperó la cima de la Liga de Primera 2026 y bajó el telón de la fecha 7, justo antes del receso del torneo local para dar paso a una nueva competencia de la ANFP: la Copa de la Liga, donde los equipos de la máxima categoría irán por la corona.
Este certamen reunirá a los 16 clubes de Primera División, divididos en grupos de cuatro, y se disputará en tres fechas que arrancan este viernes 20 de marzo y se extenderán hasta el miércoles 1 de abril, en plena fecha FIFA.
¿Cómo se juega y cuál es el premio de la Copa de la la Liga 2026?
Solo los ganadores de cada grupo avanzarán a semifinales, la que se disputará en partidos ida y vuelta. El equipo con mejor numeración según la tabla de posiciones 2025 será local en el partido de vuelta.
El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del fútbol chileno el próximo año que repetirá el formato de ‘final four’.
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Grupos de la Copa de la Liga 2026
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
|Coquimbo Unido
|Universidad Católica
|O’Higgins
|U. de Chile
|Colo Colo
|Cobresal
|Palestino
|Audax Italiano
|Huachipato
|Ñublense
|Deportes Limache
|Unión La Calera
|Deportes Concepción
|U. de Concepción
|Everton
|Deportes La Serena
Programación fecha 1 Copa de la Liga 2026
|Día
|Partido
|Hora
|Estadio
|Viernes 20 de marzo
|20/03
|U. de Chile vs. Deportes La Serena
|18:00
|Estadio Nacional
|20/03
|Unión La Calera vs. Audax Italiano
|20:00
|Nicolás Chahuán
|Sábado 21 de marzo
|21/03
|Huachipato vs. D. Concepción
|12:00
|Estadio CAP
|21/03
|Colo Colo vs. Coquimbo Unido
|18:00
|Estadio Monumental
|21/03
|Cobresal vs. Ñublense
|20:30
|El Cobre
|Domingo 22 de marzo
|22/03
|U. Católica vs. U. de Concepción
|18:00
|Claro Arena
|22/03
|O’Higgins vs. D. Limache
|20:30
|El Teniente
|Lunes 23 de marzo
|23/03
|Palestino vs. Everton
|20:30
|La Cisterna
En resumen…
- La Copa de la Liga 2026 inicia este viernes 20 de marzo con los 16 clubes de Primera División.
- Solo los ganadores de cada grupo clasificarán a las semifinales en partidos de ida y vuelta.
- El campeón de la Copa de la Liga obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.