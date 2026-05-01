Si bien no se formó futbolísticamente en Colo Colo, el uruguayo Alan Saldivia llegó con 19 años para ser parte del equipo de Proyección. El tiempo le dio su lugar en el Primer Equipo donde se mantuvo hasta 2025, antes de dar el salto a Brasil.

Tras firmar con Vasco da Gama, donde hoy es titular en el cuadro carioca, no volvió a referirse públicamente sobre su paso por el Cacique. Hasta ahora, cuando abordado por el periodista José Tomás Fernández en Río de Janeiro, sacó la voz.

En la oportunidad, se le recordó a Saldivia que en los próximos días volverá a Chile, cuando su equipo enfrente al Audax Italiano por Copa Sudamericana, y aprovechó para referirse a su paso por Colo Colo, en especial lo que vivió en la temporada 2025.

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Alan Saldivia se sincera sobre su salida de Colo Colo

Junto con revelar que sus mejores recuerdos en Chile fueron los títulos que ganó con el Cacique, el oriental añade que “toda la estadía que estuve ahí fue espectacular, a pesar de que el último año no me fue tan bien, pero salimos campeones cuatro veces y para mi es un lindo recuerdo”.

“A Colo Colo, siempre que lo veo, me da mucha nostalgia“, reconoció Saldivia a AS Chile, donde confesó que la segunda mitad del 2025 pasó por un complejo proceso interno fuera de la cancha que derivó en su salida del club para arribar a Brasil.

“Pasaron muchas cosas personales y familiares, entonces no fue el mejor año para mí, pero tuve que hacerme fuerte ante eso y hoy estoy contento. Quizás lo que pasó era para hacerme fuerte, para hoy llegar acá y estar bien. Siento que volví a ser feliz jugando a la pelota”, finalizó el charrúa.

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Los números del uruguayo en el Cacique

Además de ganar la Copa Chile 2023, Supercopa y Liga de Primera en 2024, Alan Saldivia registró 95 juegos con la camiseta alba, donde estuvo en cancha por 7.957 minutos. No hizo goles, realizó tres asistencias, recibió 17 tarjetas amarillas y una expulsión.

En síntesis