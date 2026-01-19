Colo Colo ante la necesidad de hacer caja, dejó partir a Alan Saldivia. El defensor firmó por Vasco da Gama dejando un importante cifra en las arcas de los de Macul.

El pésimo 2025 que tuvieron los Albos, donde no lograron clasificar a ninguna competición internacional pese a la gran inversión realizada en el plantel, dejó muy golpeada la economía del club. Por esta razón, no les quedó otra que desprenderse de jugadores.

El precio final de Saldivia

Alan Saldivia arribó al fútbol joven de Colo Colo, pero sus grandes condiciones lo llevaron rápidamente al primer equipo. Terminó transformándose en una de las figuras, siendo clave en el título de la Liga de Primera en el 2024. Ganó en total tres títulos en Macul.

Ante los problemas económicos que dejó la mala campaña del centenario, los Albos se vieron en la obligación de vender jugadores para generar recursos. Fue así como partió Vicente Pizarro a Rosario Central y el mencionado Saldivia a Vasco da Gama.

Si bien mucho se ha hablado de cuánto dinero le llegará a Colo Colo por la venta del charrúa, en Brasil revelaron la cifra final. De acuerdo a Globo GE, Vasco le pagará a los Albos 1,5 millones de dólares por el 55% del pase. Serían 1,2 fijos y 300 mil dólares en variantes por rendimiento.

Además de lo anterior, se estableció la opción de que los cariocas puedan comprar otro 15% del pase por 350 mil dólares. Es decir, la operación total podría cerrarse en 1.850.000 dólares. Un dinero que ayuda y mucho a las arcas de los Albos.

“Encontramos un punto medio entre los intereses del Vasco y los del Colo Colo. Fue un trato excelente para todos. Todos estaban contentos“, indicó Marco Vanzini, representante de Alan Saldivia a Globo GE. El uruguayo deja buenos dólares en Pedrero.